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Dünya ABD ordusunun raporunda geçen ülkenin amacı ne? ‘60 adet nükleer bomba ve 5 bin ton kimyasal silah bulunduruyorlar’
Dünya

ABD ordusunun raporunda geçen ülkenin amacı ne? ‘60 adet nükleer bomba ve 5 bin ton kimyasal silah bulunduruyorlar’

ABD ordusunun Kuzey Kore ile ilgili hazırladığı çarpıcı rapor dikkat çekti. Raporda, ‘Kuzey Kore'de rejim değişikliği isteyen ülkeleri caydırmak için 60 adet nükleer bomba ve 5 bin ton kimyasal silahı bulunduruyor’ denildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 18:02:00 - 2020-08-19 18:06:03
ABD ordusunun raporunda geçen ülkenin amacı ne? ‘60 adet nükleer bomba ve 5 bin ton kimyasal silah bulunduruyorlar’

ABD ordusu tarafından Kuzey Kore ile ilgili hazırlanan rapor gündemi sarstı. Hazırlanan raporda, Kuzey Kore'nin elinde 60 adet nükleer bomba ve 5 bin ton kimyasal silah bulunduğu iddia edildi.

'Kuzey Kore Taktikleri' isimli raporda çarpıcı ifadeler yer aldı.

Kuzey Kore'nin stoklarında bulunan kimyasal ve nükleer silahlardan vazgeçme olasılığı olmadığı belirtildi.

Rejim değişikliği isteyen ülkeler…

ABD ordusu rapor için farklı açıklama yaparak şu ifadelere de yer verdi:

Kuzey Kore'de rejim değişikliği isteyen ülkeleri caydırmak için 60 adet nükleer bomba ve 5 bin ton kimyasal silahı bulunduruyor.

Raporda ayrıca “Kuzey Kore, her yıl 6 yeni bomba üretme kapasitesine sahip ve mevcut kapasitesi 20-60 bomba arasında değişiyor” ifadeleri kullanıldı.

Raporda yer alan diğer bir tahmin ise, Kuzey Kore'nin 2020'nin sonuna kadar 100'e yakın nükleer bomba elde edebileceklerini ön görüyor.

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Yorumlar

m ali

reis bir k kore olamadık...
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aziz

TURKIYE, ortadogu, musluman ulkeler insanlik icin Kore tehdit degil. TEHDIT HAYDUT ABD, TERORIST ISRAIL, ORTACAG IRKCI-HACLI AVRUPA/RUSYA dir
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