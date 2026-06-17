ABD ordusunun Avustralya'ya yaptığı askeri yığınak hakkında neler biliniyor?

İhale belgeleri ve AFP'ye konuşan yetkililer, ABD ordusunun, Çin füzelerinin çoğunun menzilinin dışında kalan Avustralya'nın güneydoğu kıyısında Deniz Piyadeleri için kalıcı ve savaşa hazır bir silah stoku oluşturmayı planladığını gösteriyor.

Analistlere göre Deniz Piyadeleri için Avustralya'da bir ilk olacak bu stokun geliştirilmesi, ABD'nin Çin'in hızlı askeri yığınağına karşı koymak için kıtanın Güney Pasifik'teki stratejik konumundan yararlanmak istemesiyle bağlantılı.

Asya-Pasifik'teki ilk kara stoku, Güney Çin Denizi'ndeki muhtemel gerilim noktalarına yakın olan Filipinler'de bu yıl açılacak.

ABD Donanması tarafından bu ay yayımlanan belgeler, Avustralya'da daha da büyük bir stok için ileri düzey planlama yapıldığını gösteriyor. Belgelerde, güneydoğudaki Victoria eyaletinde "kritik ileri tedarik" için depo ve ofisler inşa edilmesine 30 milyon dolar ayrıldığı belirtiliyor.

İhale belgelerine göre 2028'e kadar tam kapasiteye ulaşması beklenen Avustralya stoku, önce Melbourne'de tutulacak, ardından gelecek yıl Victoria kırsalındaki Bandiana'da bir Avustralya askeri üssünde inşa edilecek ABD depolarına taşınacak.

Avustralya, topraklarında yabancı askeri üslere izin vermiyor. Bu, ABD ile güvenlik ittifakı bulunan ve Avustralya savunma üslerinde dönüşümlü olarak giderek daha çeşitli ABD güçlerine ev sahipliği yapan ülkede hassas bir konu.

Belgelere göre ABD Donanması, "mürettebat tarafından kullanılan silahlar" da dahil olmak üzere Avustralya stokunu yönetmek için yaklaşık 110 mühendis, teknisyen, malzeme ve güvenlik uzmanı istihdam edecek küresel bir savunma yüklenicisiyle çalışıyor.

ABD Deniz Piyadeleri Pasifik Kuvvetleri Sözcüsü AFP'ye yaptığı açıklamada, "Deniz Piyadeleri'nin Avustralya'daki faaliyetleri, Hint-Pasifik genelindeki operasyonlar ve tatbikatlar için kullanıma hazır ekipman ve malzemeleri muhafaza ederek entegre küresel sürdürülebilirliği desteklemektedir" dedi.

Sözcü, sözleşme ayrıntıları ya da kuvvet planlama varsayımları hakkında yorum yapmayı reddetti, ancak Deniz Piyadeleri ekipmanının "yüksek hazırlık" seviyesinde tutulduğunu söyledi.

Tesisin işletilmesine ve sözleşme düzenlemelerine ilişkin süreçlerin Avustralya Savunma Bakanlığı ile yakın koordinasyon içinde yürütüleceği belirtildi.

Sözcü, Asya-Pasifik bölgesi için alternatif bir ifade kullanarak, "Bu faaliyetler müdahale kabiliyetini artırır, müttefikler ve ortaklarla birlikte çalışabilirliği güçlendirir ve Hint-Pasifik genelinde çeşitli misyonları destekler" dedi.

Pentagon, Çin'i caydırmak amacıyla Asya-Pasifik genelinde ekipman ve yakıtın önceden konuşlandırılmasını geliştirmek için gelecek yıl Kongre'den 500 milyon dolar talep etti.

Lowy Institute düşünce kuruluşunun bu hafta yayımladığı bir rapor, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki ileri karakollarından konuşlandırılan balistik füzelerle kuzey Avustralya'yı vurma kapasitesine sahip olduğu uyarısında bulundu.

Kuruluşun uluslararası güvenlik direktörü Sam Roggeveen, AFP'ye yaptığı açıklamada bunun stokun Avustralya'nın güneydoğusuna yerleştirilmesinde muhtemelen "ilgili bir değerlendirme" olduğunu söyledi ve "Bu tesisler faaliyete geçtiğinde Çin için açık hedefler olacaktır" dedi.

Kaynak: Mepa News