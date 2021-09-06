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Dünya ABD ordusu yeniden Afganistan'a dönecek mi? Merak edilen soruya cevap verdi
Dünya

ABD ordusu yeniden Afganistan'a dönecek mi? Merak edilen soruya cevap verdi

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD ordusunun yeniden Afganistan'a dönüp dönmeyeceğine ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 14:19:00 -
ABD ordusu yeniden Afganistan'a dönecek mi? Merak edilen soruya cevap verdi

Bir televizyon programına katılan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD ordusunun yakın bir gelecekte Afganistan'a geri dönebileceğini söyledi.

BBC televizyonun siyasi konuların işlendiği "HARDtalk" isimli programına konuk olan Graham, ABD ordusunun Afganistan'a yeniden dönebileceğini belirtti. Graham, gerekçe olarak ise ülkesinin "terör tehdidi" altında olduğunu söyledi.

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