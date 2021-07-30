  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı... Tescilli Türkiye düşmanıyla görüştü

NASA, Türkiye'deki orman yangınlarını görüntüledi

Orman yangınlarının arkasında ne var? Abdullah Ağar’dan flaş açıklamalar

Bahçeli'den Davutoğlu'na kötü haber! Cumhur İttifakı ne zaman bitecek?

WhatsApp ‘Güvenli bir yer oluşturmak için’ diyerek yeni özelliği duyurdu: Yeni bir mesaj gelse bile...

Rusya'dan dikkat çeken S-500 açıklaması! Anlaşma sağlandı

İfşa görüntüsü çıkan CHP'li vekil fena rezil oldu!

Candaşlara gelince ne Cumhurbaşkanı tanıyor ne de Hazine... Şevval Sam için de Erdoğan’dan onay alsana Ekrem!

Cumhuriyet'teki kavga büyüdü! "Patron çıldırdı"

Ankara kulislerini sallayan iddia! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a büyük şok
Ekuban, İtalya yolcusu
Saldırı hazırlığındaki teröristler imha edildi
Alperen, NBA’deki 11. Türk oyuncu olacak
Ali Erbaş, Manavgat'ta hutbe irat etti
Dünya ABD ordusu için çalışıyorlardı! İlk grup Washington'a ulaştı
Dünya

ABD ordusu için çalışıyorlardı! İlk grup Washington'a ulaştı

ABD'nin Afganistan'ı işgali sırasında ABD ordusuna çeşitli şekillerde destek veren 200'den fazla kişiden oluşan ilk Afgan grubun aileleriyle birlikte ABD’ye ulaştığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 16:30:00 -
ABD ordusu için çalışıyorlardı! İlk grup Washington'a ulaştı

ABD'nin Afganistan'ı işgali sırasında ABD ordusuna çeşitli şekillerde destek veren 200'den fazla kişiden oluşan ilk Afgan grubun aileleriyle birlikte ABD’ye ulaştığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, 72’si çocuk 221 Afganlı özel vize programı çerçevesinde güvenlik taramaları tamamlanarak ticari uçakla Washington DC’ye getirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, "Bu, Afganistan'da son 20 yıldır Amerikan birlikleri ve diplomatlarıyla omuz omuza hizmet eden binlerce Afgan vatandaşına verdiğimiz sözü yerine getirmeye devam ederken önemli bir kilometre taşı." dedi.

Biden, "Bu cesur Afganlara ABD'nin yanında oldukları için teşekkür etmek istiyorum ve bugün onlara 'Eve hoş geldiniz' demekten gurur duyuyorum." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin de yaptıkları açıklamalarda ABD için çalışan Afganlıları överek gelişlerinin ABD hükümetinin onlara olan bağlılığını gösterdiğini kaydetti.

ABD’ye 2008’den bu yana özel vize programı çerçevesinde yaklaşık 70 bin Afganlının göç ettiği belirtiliyor.

ABD ordusu için çalışan Afganların tahliyesi problemi

ABD, 29 Şubat 2020'de Taliban'la yaptığı anlaşma üzerine 24 Nisan 2021'de itibaren Afganistan'dan çekilme sürecini başlatmıştı.

Biden, ABD askerlerinin Afganistan’dan 11 Eylül’e kadar çekileceğini duyurmuş, daha sonra çekilmenin 31 Ağustos’a kadar tamamlanacağı bildirilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) son açıklamasında ABD'nin çekilme sürecinin yüzde 95'inin tamamlandığını duyurmuştu.

Çekilme süreci devam ederken 20 yıllık işgal boyunca ABD'ye çalışan Afganların ülkeden çıkarılması konusunda tartışmalar başlamış, Başkan Biden, ABD ordusunun geri çekilmesinden önce ABD ordusuna yardım eden Afganların tahliyesi konusunda Kongrenin baskısına maruz kalmıştı.

ABD Kongresi ayrıca dün, Afgan vize programı için ek 8 bin vize ve 500 milyon dolarlık fon sağlayacak yasayı onaylamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay