0553 313 94 23

ABD ordusu, Afganistan'da Taliban diye sivilleri katletti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD uçakları tarafından Afganistan'da düzenlenen hava saldırısında Taliban'a ait olduğu sanılan bir hedef vuruldu, aralarında kadın ve çocukların da olduğu sekiz sivil yaşamını yitirdi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:41
ABD ordusu, Afganistan'da Taliban diye sivilleri katletti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan'ın Logar vilayetinde, ABD uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Logar Vilayeti Polis Şefi Sözcüsü Shahpur Ahmadzai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerinin Baraki Barak bölgesinde Taliban'a ait olduğundan şüphelendiği bir hedefi vurduğunu ve sivil kayıpların olduğunu söyledi.

Bölgedeki göçebe topluluğunun yaşlı bir üyesinin gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu sekiz kişi hayatını kaybetti. Hava saldırısında bir kadın ve üç çocuk yaralandı.

Öte yandan yerel basından "Tolo News", Afganistan'ın başkenti Kabil'e 100 kilometre mesafede bulunan Logar vilayetinde sivillerin öldüğünü doğruladı.

Sözcü Ahmadzai, bölgeye bir delegasyonun gönderildiğini ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Afganistan'da bu ayın ilk 10 gününde gerçekleşen şiddet olaylarında 100 kişi hayatını kaybetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:41
  1. Afganistan
  2. Logar vilayeti
  3. hava saldırısı
  4. ABD uçakları
  5. sivil katliamı
  6. Taliban
  7. Ölü ve yaralılar var

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçları İstanbul'da
    1. Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçları..
    2. Erciş Belediyesinden 3 cadde açılışı
    3. PYBS İOKBS bursluluk sınav sonuçları..
    4. Bülent Arınç: Büyük hizmetler..
    5. O ilçede alarm verildi! "İlk defa..
    6. Başkan Savaş, Asi Nehri’nde tekne..
    7. Sumbas’ta trafik kazası: 2 yaralı
    8. Boş tüpler faciaya neden oluyordu
    9. Kuveyt Türk konut kredi hesapla Konut..
    10. Tunus'a zorunlu iniş yapan savaş uçağı..
    11. Akıntıya kapılan 6 çocuktan 4'ü..
    12. Ali Eren Demirezen, Amerika’da kıl..
    13. Papa’dan Esad’a mektup
    14. Yurt dışından geldiğini söylediler!..
    15. Cami Tasarımı Fikir Yarışması ödül..
    16. Hangi kuruyemiş daha faydalıdır?..
    17. Topu almak için sulama kanalına giren..
    18. Sökeli Levent Günyıl’dan 5 şarkılık..
    19. FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken..
    20. Şanlıurfa'da silah kaçaklığı operasyonu
    21. 16 yaşındaki Günay'dan 7 gündür haber..
    22. Sural'in öldüğü trafik kazasında..
    23. James Jeffrey’in Ankara temasları
    24. Mardinspor’un eski futbolcusu Hanna..
    25. Ömerli’de ormanlık alanda yangın..
    26. Yeni Malatyaspor yeni transferini..
    27. Ulusal UMKE tatbikatının açılışı..
    28. ABD heyetinin Dışişleri Bakanlığındaki..
    29. ABD ordusu, Afganistan'da Taliban diye..
    30. Hazine alacakları 18,6 milyar lira
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti