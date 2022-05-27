  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji ABD okul saldırılarına karşı çözümü buldu: Yapay zeka polis
Teknoloji

ABD okul saldırılarına karşı çözümü buldu: Yapay zeka polis

ABD'li bir yapay zeka şirketi, okullarda yaşanan saldırıların artmasının ardından, ülke genelindeki okullarda yüz tanıma sistemli bir yapay zeka koruma planı üzerinde çalıştığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 12:29:00 -
ABD okul saldırılarına karşı çözümü buldu: Yapay zeka polis

ABD'de şirketlere, kolluk kuvvetlerine, üniversitelere ve bireylere yazılım sağlayan Amerikan yüz tanıma uygulaması şirketi Clearview AI, öğrencilerle birlikte içeri giren herkesin tanınmasına yardımcı olacak yüz tanıma sistemlerini ülkedeki okullara getirmeyi düşünüyor.

Karar, Texas'taki kanlı okul saldırısında 21 kişinin hayatını kaybetmesinden sonra alındı.

Özelliklerini herkesin kullanımına sunan teknoloji şirketi, gizlenen birçok tehlikeden kamu kurumlarını korumayı hedefliyor.

ABD merkezli Vox tarafından hazırlanan bir rapora göre, bazı okullarda ek bir güvenlik katmanı oluşturmak için yüz tanıma sistemleri kullanılması önlemi zaten kullanılıyor.

Ancak bazı eyaletler ve okullar, yüz tanıma sistemlerinin mahremiyetin ihlali olduğu ve öğrenciler ve personel için hiçbir yararı olmadığı söylendiği için bu teknolojinin kullanımını yasakladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay