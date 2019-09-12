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ABD o ülkeyi listesine almıştı! Çok sayıda F-35 savaş uçağı gönderilecek

Rusya’dan S-400 alındıktan sonra Türkiye’ye F-35 konusunda ters rota çizen ABD, Polonya’ya 32 adet F-35A tipi beşinci nesil savaş uçağının satışına onay verdi.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:15
ABD o ülkeyi listesine almıştı! Çok sayıda F-35 savaş uçağı gönderilecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, 6,5 milyar dolar değerinde 32 adet F-35A tipi beşinci nesil savaş uçağının Polonya'ya satışına onay verdi.

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, muhtemel dış askeri satış kapsamında 6,5 milyar dolar değerinde 32 F-35 müşterek taarruz savaş uçağı ve ilgili elemanlarının Polonya'ya satışını onaylama kararı aldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, satışa, konvansiyonel uçuş-kalkış yapabilen 32 adet F-35A tipi uçağın yanı sıra 33 F-135 yedek motor ile uçağın elektronik harp sistemleri gibi birçok parçanın da dahil olduğu bildirildi.

Ajansın açıklamasında ayrıca, "Bu satış Polonya'ya bölgedeki saldırganlıkları caydırmak konusunda güvenilir bir savunma kabiliyeti kazandıracak ve ABD kuvvetleri ile ortak çalışabilirliğini sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Polonya, Rus yapımı MiG-29 ve Su-22 filolarını yenileme çabalarının bir parçası olarak F-35 alımına ilişkin talebini ABD'ye mayıs ayında sunmuştu.

Varşova yönetiminin, ülkenin askeri modernizasyonu kapsamında, 2026 yılına kadar 47 milyar dolar askeri harcama yapması bekleniyor.

ABD'den 2017'de 10,5 milyar dolar değerinde Patriot hava savunma sistemi alan Polonya, son zamanlarda HMARS roket sistemleri, stand off füzelerinin yanı sıra değeri 2 milyar doları bulan askeri alımlar yapmıştı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:15
  1. ABD Dışişleri Bakanlığı
  2. F-35A
  3. F-35A savaş uçağı
  4. F-35
  5. Rusya
  6. S-400
  7. Türkiye
  8. Polonya
  9. ABD

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