ABD o ülkeden bizzat izin istedi! İHA'lar ile vuracaklar
ABD Savunma Bakanlığı, Afrika ülkesi Kenya'da etkin olan Eş Şebab'a karşı saldırılar düzenlemek için harekete geçti.
ABD'nin Kenya hükümetinden, ülke sınırları içerisinde insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlemek için izin istediği bildirildi.
The Times'ta yer alan ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) kaynaklarına dayandırılan habere göre, ABD, bölgede Eş Şebab'a karşı saldırılar düzenlemek istiyor.
El Kaide'nin Doğu Afrika kolu olan Somali merkezli Eş Şebab, özellikle son yıllarda Kenya'da sınır ötesi saldırılarını artırmış durumda. Kenya sınırı içlerinde ordu güçleri ve ABD merkezlerini hedef alan Eş Şebab'ın askeri potansiyelinin, İHA saldırılarıyla kısıtlanması hedefleniyor.
ABD'nin söz konusu düşüncesinin, özellikle bu yılın başında Kenya'daki bir ABD askeri üssüne yönelik Eş Şebab saldırısının ardından şekillendiği belirtiliyor.
5 Ocak 2020 tarihinde Eş Şebab, Kenya'nın Lamu bölgesindeki Camp Simba askeri üssüne saldırı düzenlemişti. Saldırıda çok sayıda askeri uçak tahrip edilmiş, ABD ordusuna mensup bir asker ve 2 sözleşmeli ABD askeri personeli öldürülmüştü.
ABD, Doğu Afrika'daki İHA saldırılarını Cibuti'deki üsleri üzerinden koordine ediyor.
Kaynak: Mepa News