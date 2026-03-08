ABD o stratejik adayı ele geçirmek istiyor!

ABD ordusunun, İran’ın en büyük petrol ihracat terminali olan Hark Adası’nın kontrolünü ele geçirmeyi planladığı bildirildi.

İran ana karasının yaklaşık 30 kilometre açığında, Basra Körfezi'nde bulunan ada, ülkenin petrol ihracatının yüzde 90'ına kadarını gerçekleştiriyor ve İran ekonomisi için hayati önem taşıyor.

American Enterprise Institute'ta kıdemli araştırmacı olan Michael Rubin, adanın ele geçirilmesini ABD için "üzerinde düşünülmesi gerekmeyecek kadar açık bir karar" olarak niteledi.

The Washington Post'a konuşan Rubin, ülkenin enerji kaynaklarının kontrolünü ele geçirmenin, yönetimin İran hükümetinin gelirlerini daha da kısıtlamasına imkan verebileceğini söyledi.

Söz konusu gelişme, ABD medyasının "Trump'ın İran içine kara birlikleri konuşlandırmaya daha da yaklaştığını" belirtmesiyle aynı döneme denk geldi.

NBC News, cuma günü ABD başkanının özel görüşmelerde İran'a ABD askeri gönderme konusunda "ciddi ilgi ifade ettiğini" bildirdi.

Habere göre iki kaynak, Trump'ın geniş çaplı bir işgali düşünmediğini, ancak sahada stratejik operasyonlar yürütmek için küçük bir birlik konuşlandırmayı değerlendirdiğini söyledi.

Öte yandan üst düzey bir ABD'li yetkili "İran'ın petrolünü kontrol altına alacaklarını" dile getirdi.

Beyaz Saray danışmanı Jarrod Agen, Fox Business'a verdiği röportajda, "Yapmak istediğimiz şey, İran'daki bu kadar büyük petrol rezervlerini teröristlerin elinden çıkarmak" dedi.

Agen, "Sonuçta Hürmüz Boğazı'ndaki bu meseleler hakkında endişelenmemize gerek kalmayacak. Bütün petrolü teröristlerin elinden alacağız" dedi.

Agen, İran'ı Venezuela ile karşılaştırarak "Washington'un Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından Venezuela'nın petrol endüstrisinin kontrolünü fiilen ABD'li enerji şirketlerine devrettiğini" söyledi.

Dünyanın üçüncü büyük petrol rezervine sahip olan İran, ayrıca dünyanın en büyük gaz sahasının yarısından fazlası üzerinde kontrol sahibi.

