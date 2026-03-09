  • İSTANBUL
İşte siyonist sahtekarlığı bu! Yaşlı başlı adam saldırıya uğramış gibi rol yaptı
Gündem

İşte siyonist sahtekarlığı bu! Yaşlı başlı adam saldırıya uğramış gibi rol yaptı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi

Fransa’nın Nice şehrinde düzenlenen bir Filistin’e destek etkinliğinde yaşananlar, siyonistlerin nasıl hastalıklı bir ruh haline sahip olduğunu ortaya koydu.

Fransa’nın Nice şehrinde Filistin’e destek için toplananların yanına gelen kippalı bir siyonist, toplananlara tepki göstererek yalanlamaya çalıştı.

KOCA ADAM ANİDEN BAĞIRMAYA BAŞLADI

Ardından, etkinliğin güvenliğini sağlayan polis aracını gören 60-65 yaşlarındaki adam, aniden sanki Filistin destekçileri kendisine saldırıp darp etmiş gibi bağırmaya, tuhaf hareketler yaparak polise doğru koşmaya başladı. Yaşananların başından sonuna kadar şahidi olan polisler ise hasta ruhlu siyonisti sakinleştirmeye çalıştı.

ALLAH’IN LÂNETLEDİĞİ SAHTEKÂRLIK!

Yaşananlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Gazeteci Fatih Tezcan, “İnsanlar Fransa Nice’de Filistin’e destek için toplanmış. Bir siyonist geçiyor. Ve sonrası… AI değil gerçek video… Allah’ın lânetlediği sahtekârlık…” diye yazdı.

