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ABD ne yapmaya çalışıyor? PKK'ya 500 TIR daha gönderdi

ABD'nin Suriye'den askerlerini çekip çekmeyeceği tartışmaları ortada dolanırken Kuzey Irak'ta bulunan ABD üslerinden Fırat’ın doğusundaki Aynel Arab, Tel Abyad ve Kamışlı’ya son 1 haftada 500 TIR silah ve mühimmat daha gönderildi. Bu TIR'ların 150'si ABD'nin 'çekiliyoruz' açıklamasından sonra gönderildi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 08:44
ABD ne yapmaya çalışıyor? PKK'ya 500 TIR daha gönderdi

Suriye’den çekilme kararı alan ABD, sahadaki müttefiki PKK'dan vazgeçemiyor. Pentagon, PKK'ya askeri mühimmat sevkiyatını sürdürüyor. Cephane yardımlarının kritik noktalara yönelik olması dikkat çekici. Kuzey Irak'tan hareket eden mühimmat yüklü TIR'ların yegane rotası, Türk ordusunun operasyon yapacağı Ayn el-Arab, Tel Abyad ve Kamışlı oldu.

Gece gönderiyorlar

ABD güçlerince bölgeye gönderilen TIR'ların sayısı son bir haftada 500'ü buldu. İçerisinde 'Hammer' türü askeri araç, çok sayıda silah ve zırhlı güvenlik kulübelerinin bulunduğu TIR'ların büyük bir kısmı gece saatlerinde intikal etti. 150 TIR'dan oluşan son konvoy, ABD’nin "Suriye’den çekiliyoruz" açıklamasından 24 saat sonra Fırat doğusundaki Kamışlı ve Derik'e ulaştı. Sevkiyatların bir kısmı da ABD'nin Suriye kuzeyindeki 6 hava üssünden yapıldı. Hava yoluyla bölgeye gönderilen silahlar buradan yüklenilerek sınır noktalarına taşındı. PKK terör örgütüne verilen silah ve mühimmatın tamamı Mehmetçik ve ÖSO birliklerine karşı kullanılacak. Gönderilen zırhlı araçlar ise ABD tarafından örgüte devredilen korsan gözlem noktalarının çevresine konuşlandırılarak teröristlerin 'güvenliğini' sağlayacak.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 08:44
  1. abd
  2. pkk
  3. öso

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