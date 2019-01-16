ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı ABD'li bir yetkili, terör örgütü DEAŞ tarafından Münbiç'te düzenlenen saldırıda 4 askerin öldüğünü 3 askerin ise yaralandığını açıkladı.

ABD'li yetkili: Münbiç'teki saldırıda 4 Amerikan askeri öldü, 3 asker yaralandı. Ayrıntılar geliyor...

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