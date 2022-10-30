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Dünya ABD, Mısır'ın kulağını çekti! "Türkiye ile normalleşmeyi askıya aldık" sözleriyle küstah açıklama!
Dünya

ABD, Mısır'ın kulağını çekti! "Türkiye ile normalleşmeyi askıya aldık" sözleriyle küstah açıklama!

Türkiye'nin ilişkileri düzeltme yönelik adımlar attığı Mısır, Ankara ile yapılan normalleşme sürecini askıya aldıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 23:16:00 -
ABD, Mısır'ın kulağını çekti! "Türkiye ile normalleşmeyi askıya aldık" sözleriyle küstah açıklama!

Türkiye'nin ilişkileri düzeltme yönelik adımlar attığı Mısır, Ankara ile yapılan normalleşme sürecini askıya aldıklarını duyurdu.

Libya ile yapılan anlaşmayı hedef aldılar

Türkiye ve Libya arasında bu ay başında imzalanan hidrokarbon alanındaki mutabakat muhtırası, Yunanistan ve Mısır'ın büyük tepkisini çekmişti. Kahire’de bir araya gelen Mısır ve Yunanistan Dışişleri Bakanları, Türkiye’ye karşı sert açıklamalar yapmış, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin Libya’yla imzaladığı anlaşmanın “yasa dışı olduğunu” öne sürmüştü.

"Türkiye'nin Libya'da attığı adımlar nedeniyle normalleşme sona erdi"

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, dün yaptığı açıklamada Libya politikaları nedeniyle ülkesinin Türkiye'yle temaslara son verdiğini duyurdu. El Arabiya kanalına konuşan Şükrü, Türkiye'yle geçen sene başlayan ilişkileri normalleştirmeye yönelik görüşmelerin, “Türkiye'nin Libya'da attığı adımlar sebebiyle” iki oturum sonrası sona erdiğini bildirdi.

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