ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı!
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına çıkardı.
ABD Merkez Bankası (Fed) iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.
Açıklamada önceki metinden farklı olarak enflasyonun kısmen gevşediği ancak hala yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi. Yetkililer faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı görüşünü yineledi.
Karar metninde son göstergelerin harcama ve üretimde ılımlı büyümeye işaret ettiği ifade edildi.
Yüksek enflasyonla mücadele için geçen sene 4 kez 75’er baz puanlık artış yapan Fed Aralık ayında ise artış hızını yavaşlatarak 50 baz puanla yola devam etmişti.
Enflasyonda görülen ılımlı yavaşlama ve ekonomik aktivitedeki belirgin soğuma nedeniyle faiz artış hızının yavaşlaması bekleniyordu. Fed yetkilileri de son dönemde yaptıkları açıklamalarda sıkılaşmanın yavaşlaması gerektiğine yönelik mesajlar vermişti.
Karar sonrası Başkan Jerome Powell’ın açıklamaları takip edilecek.
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