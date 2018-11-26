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ABD medyasından S-400 itirafı!

Amerikan internet sitesi Business Insider, S-400 füze savunma sistemlerinin bu kadar rağbet görmesini, ABD füzelerinden daha iyi olmasına bağladı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 07:03
ABD medyasından S-400 itirafı!

Rusya son birkaç yılda S-400 füze savunma sistemlerinin satışı ile ilgili birkaç kontrata imza attı, ayrıca Cezayir, Belarus ve Çin gibi ülkeler S-400'lerin satışıyla ilgilendiğini ifade etti.

 "Türkiye S-500 de almak istiyor"

Önümüzdeki dönemde Türkiye, Hindistan ve Suudi Arabistan'a yapılması planlanan S-400 sevkiyatlarına da değinen yazarlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrıca geliştirme aşamasında olan daha gelişmiş S-500 hava savunma sistemlerine de ilgi gösterdiğini vurguladı.

Haberde, Rusya'nın S-400'lerin geliştirilmesine kaynak aktarmakla çok doğru bir adım attığı da ifade edildi.

S-400'ler karada da etkili

Tüm rakipleri karşısında tartışma götürmez üstünlüklere sahip olan uzun menzilli S-400 Triumf füze savunma sistemleri, kısa ve orta menzilli uçakları, seyir füzelerini ve balistik füzeleri imha etmeyi amaçlıyor. S-400'ler kara hedeflerine yönelik de kullanılabiliyor.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 07:03
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