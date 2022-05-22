ABD medyasından bomba Türkiye itirafı: Bizim çıkarımıza olur

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine ilişkin diplomatik çabalarıyla dikkat çekiyor. Ankara ayrıca, İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğine, terör örgütü unsurlarının bu ülkelerdeki varlığı nedeniyle karşı çıkarak, somut adımlar atılmasını istiyor.

ABD basınından The Hill gazetesi, NATO'daki duruma ilişkin bir analiz yayınladı.

Yazıda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmalarına karşı çıkarak ABD ve müttefiklerini "hayal kırıklığına uğrattığı" görüşü paylaşıldı.

"Türkiye barış görüşmeleri için tek mekan"

Analizde NATO üyelerinin, Türkiye dahil, yeni katılımları oy birliğiyle kabul etmesi gerektiği hatırlatılarak şöyle denildi: ABD, Ankara'nın, Kiev ile Moskova arasındaki barış görüşmesine ev sahipliği yapmak için tek mekan olduğunu kabul ediyor.

"Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmak bizim çıkarımıza"

Senatör Ben Cardin ise, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki. Türkiye'de çok önemli askeri tesislerimiz var. Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmak bizim çıkarımıza." diye konuştu.

Cardin ayrıca, Ankara'nın Ukrayna konusunda "iyi bir ortak olduğunu" sözlerine ekledi.

NATO'nun eski Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, Finlandiya ve İsveç'in başvuruları nedeniyle Türkiye ile "çok sıkı bir pazarlık" olacağını tahmin ettiğini söyledi.

Finlandiya Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek istiyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya ve Türkiye'nin birbirlerinin güvenliğini taahhüt edeceğini ve bu şekilde ilişkilerin daha da güçleneceğini belirtti.

Niinistö, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Cumhurbaşkanı Niinistö, paylaşımında "NATO müttefiki olarak Finlandiya ve Türkiye'nin birbirlerinin güvenliğini taahhüt edeceğini ve bu şekilde ilişkilerimizin daha da güçleneceğini belirttim." ifadesini kullandı.

Yakın diyaloğun sürdüğünü vurgulayan Niinistö, Finlandiya'nın terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınadığını kaydetti.

İsveç Başbakanı Başkan Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin, terörle mücadeleyi ve PKK'nın terör listesine alınmasını açık şekilde desteklediğini söyledi.

Başbakan Andersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu.

PKK'nın terör listesinde olmasını desteklediklerini kaydeden Andersson, Erdoğan ile yaptığı görüşmede "İsveç'in uluslararası terörle iş birliği mücadelesini memnuniyetle karşıladığını vurguladım. Terörle mücadelede PKK'nın terör listesinde bulunmasını açık şekilde desteklediğimi belirttim." diye konuştu.

Andersson ayrıca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç'in NATO uygulamasına ilişkin bugünkü görüşmemizi takdirle karşılıyoruz. Barış, güvenlik ve terörle mücadele de dahil olmak üzere, ikili ilişkilerimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg'den Başkan Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in adaylık başvurusunu görüştüğünü belirterek, tüm müttefiklerin güvenlik endişelerinin dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi hakkında sosyal medyada açıklama yaptı.

Türkiye'nin değerli bir müttefik olduğunu yineleyen Stoltenberg, Erdoğan ile NATO'nun açık kapı politikasını ve Finlandiya ile İsveç'in üyelik başvurularını ele aldıklarını bildirdi.

Stoltenberg, "Tüm müttefiklerin güvenlik endişelerinin dikkate alınması gerektiği ve bir çözüm bulunması için görüşmelerin sürmesi konusunda hemfikiriz." ifadesini kullandı.