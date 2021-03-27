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Dünya ABD medyasından bomba S-400 itirafı
Dünya

ABD medyasından bomba S-400 itirafı

ABD’de yayınlanan The National Interest dergisi, Rus S-400 hava savunma sistemlerinin, görünmezlik özelliğine sahip olduğu iddia edilen F-22 Raptor, F-35 Lightning II ve B-2 Spirit savaş uçaklarını tespit ve takip edebildiğini itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 18:30:00 -
ABD medyasından bomba S-400 itirafı

Kris Osborn imzalı yazıda, S-400 hava savunma sisteminin diğer hava savunma sistemleriyle birlikte, yeni nesil yüksek hızlı dijital veri işleme teknolojilerini kullanarak hedef takibiyle ilgili hızlı bilgi değişimini sağlayan bir ağ oluşturduğu ifade edildi.

​Bu ağın, F-22 Raptor ve F-35 Lightning II gibi düşük radar izi ve yüksek görünmezlik özelliğine sahip savaş uçaklarını tespit etmenin yanı sıra, bu uçakların Rus hava savunma sistemlerinin kontrolündeki hava sahasındaki konumlarını sürekli ve doğru biçimde takip etme sorununu da çözdüğü kaydedildi.

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