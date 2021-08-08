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Gündem ABD medyasından bomba itiraf: Yaptırımlar Türkiye'yi güçlendirdi
Gündem

ABD medyasından bomba itiraf: Yaptırımlar Türkiye'yi güçlendirdi

Türkiye'nin savunma sanayiinde büyük bir gelişme gösterdiğini aktaran Amerika haber sitesi Business Insider, çarpıcı bir analiz yayımladı. Yazıda, "Türk firmaları, silahlar, füzeler, tanklar ve savaş gemileri dahil olmak üzere yüksek kaliteli savunma teçhizatı üretme çabalarını artırdı. Artan bu yatırım, Türkiye'nin ordusunu daha bağımsız hale getirdi ve Türkiye'yi en iyi silah ihracatçısı haline getirdi" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 11:05:00 -
ABD medyasından bomba itiraf: Yaptırımlar Türkiye'yi güçlendirdi

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayii alanında gösterdiği gelişim diğer ülkelerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Amerika haber sitesi Business Insider, "Türkiye NATO'nun geri kalanına bir mesaj göndermek için yeni gemiler tanklar ve füzeler inşa ediyor" başlıklı bir yazıyla bu atılıma dikkat çekti.

Yaptırımlar Türkiye'yi güçlendirdi

Yazıda genel olarak; ABD ve AB ülkeleri tarafından uygulanan yaptırımların Türkiye'yi daha da güçlendirdiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

Haziran ayında Türk donanması, Türkiye'nin ilk yerli uzun menzilli gemisavar seyir füzesi olan Atmaca'yı başarıyla test etti . Füze, yine yerli olarak tasarlanan ve üretilen Ada sınıfı korvetlerin en yenilerinden olan TCG Kınalıada'dan ateşlendi. bu, tarihsel olarak ordusunu donatmak için ABD ve Avrupa şirketlerine güvenen Türkiye'nin savunma sanayisinin etkileyici başarıları dizisinin en sonuncusu.

"Türk ordusu daha bağımsız"

Ancak son yıllarda Türk firmaları, silahlar, füzeler, tanklar ve savaş gemileri dahil olmak üzere yüksek kaliteli savunma teçhizatı üretme çabalarını artırdı. Artan bu yatırım, Türkiye'nin ordusunu daha bağımsız hale getirdi ve Türkiye'yi en iyi silah ihracatçısı haline getirdi.

"Gelişim yaptırımlardan kaynaklanıyor"

Türkiye uzun zamandır büyük ve nispeten yetenekli bir savunma sanayi üssüne sahiptir. Son zamanlarda yerli tasarım ve üretime odaklanma, tehditlerdeki artıştan ve Türkiye'nin savunma sanayisine NATO müttefikleri tarafından uygulanan ve kritik teknolojinin veya tüm sistemlerin Ankara'ya satışını engelleyen yaptırımlardan kaynaklanıyor.

"Hava avantajı isteyen TB2'leri arıyor"

Türkiye'nin insansız sistemlerde lider olma çabaları belki de en etkileyici girişimidir. Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız savaş hava araçları, Azerbaycan'ın Ermenistan ile son savaşında kazandığı zaferin anahtarıydı. Hava avantajı isteyen diğer ülkeler şimdi TB2'leri arıyor.

Türkiye'nin insansız sistemleri

Türkiye'de geliştirilmekte olan bir dizi başka insansız sistem var. 1,5 ton taşıma kapasiteli daha büyük insansız savaş uçağı Akıncı'nın seri üretimine ve altı güdümlü füze ile donanmış insansız su üstü gemisi ULAQ için deniz denemelerine başladı. Dört çeşit silahlı insansız kara aracı, bir Türk hükümeti sözleşmesi için yarışıyor.

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