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Dünya ABD Lukaşenko kararını açıkladı
Dünya

ABD Lukaşenko kararını açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Belarus Cumhurbaşkanı Alexandr Lukaşenko'yu ülkenin seçilmiş meşru lideri olarak tanımayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 05:21:00 -
ABD Lukaşenko kararını açıkladı

ABD'nin Alexandr Lukaşenko'yu Belarus'un seçilmiş meşru lideri olarak tanıyamayacağını açıklayan ABD Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus, Belarus halkının liderlerini özgür bir şekilde seçme hakkına sahip bir yolu benimseyen uluslararası bir diyaloğa ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ortagus, ABD'nin Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin serbest ve adil olduğuna inanmadığını teyit etti.

Sözcü, seçim sonuçlarının hileli ve meşru olmadığını söyledi.

Şubat ayında Belarus'u ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Lukaşenko ile yaptığı görüşmede, askeri ve ekonomik ilişkilerde yakın iş birliği sözü vermişti.

Başkan Donald Trump ise 2008'den bu yana boş kalan Minsk Büyükelçiliğine Julie Fisher'i görevlendirmişti.

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