ABD, Lübnan işgali için desteğe geliyor

TAHSİN HAN

Gazze’deki soykırım başladığında İsrail’e tam destek veren ve olası dış saldırılar için savaş gemileriyle koruma görevine soyunan Amerika, bu defa Siyonistlerin Lübnan işgali için bölgeye geliyor... İsrail basınının Amerikan basınını kaynak göstererek yaptığı haberlere göre; Amfibi saldırı gemisi USS Wasp, ABD’nin İsrail’in Lübnan’ı işgalini destek ve olası dış müdahaleleri engellemek için bu hafta Doğu Akdeniz’e girdi.

ABD’li bir yetkili, USS Wasp’ın, İsrail ile İran destekli Hizbullah arasında Lübnan sınırında geniş çaplı bir savaş çıkması durumunda sivillerin tahliyesine yardımcı olma kapasitesine sahip olmasına rağmen, rotasyona tabi tutulmasının ana sebebinin bu olmadığını söyledi. Yetkili, “Bu caydırıcılıkla ilgili” diyerek, İsrail işgalinde Siyonistlere başka ülkelerden gelebilecek saldırıları durdurmak amacıyla bölgeye geldiğini belirtti.

İkinci bir ABD’li yetkili, rotasyonun ABD’nin USS Bataan saldırı gemisini Hamas’ın 7 Ekim saldırısından kısa bir süre sonra İsrail çevresindeki sulara göndermesine benzer olduğunu, geminin seçenekler sunmaya yardımcı olmak ve bölgeyi kontrol altına almaya çalışmak için aylarca Doğu Akdeniz’de kaldığını söyledi.

USS Wasp, kısa kalkış ve dikey iniş yapabilen F-35 savaş uçaklarını taşıyor, böylece daha küçük gemilere hava saldırısı görevleri yapabiliyorlar. Uçak gemisi, aynı zamanda güvertedeki helikopterler veya çıkarma gemileriyle asker taşıyabilen amfibi nakliye gemisi USS New York ile de seyrediyor.

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Akdeniz’de faaliyet gösteren gemilerden sorumlu ABD Avrupa Komutanlığı da bu hamleyi duyurdu ve Wasp ve 24. Deniz Seferi Birimi’nin, denizcileri ve çıkarma gemilerini taşımak için kullanılan rıhtım çıkarma gemisi USS Oak Hill ile yola çıkacağını söyledi.