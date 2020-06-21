ABD LGBT'yi parlatıyor! Her taşın altından onlar çıkıyor
Dünya çapında LGBT için yapılan propaganda çalışmaları giderek artıyor. En son ABD'de çekilen bir videoda LGBT üyeleri bayraklarını göndere çekti.
Amerikan polisi tarafından öldürülen siyahi George Floyd'u bahane ederek eylem düzenleyen LGBT fanatikleri ABD'de Federal Hill Park'a Black Lives Matter ve LGBT bayrağı çekti. Her fırsatta ortaya çıkan LGBT fanatikleri zehirlerini ortalığa saçıyor.
ABD Büyükelçiliği LGBT bayrağı asmıştı
LGBT'yi dünya çapında meşrulaştırmaya çalışan ABD, Netfliş gibi dev medya organlarını kullanarak bu amacını gerçekleştirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara'daki ABD Büyükelçilik binasına LGBT bayrağı asılmıştı.