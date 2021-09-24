  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD, Kuzey Kutbu'nda yeni düzen kurmayı planlıyor
Dünya

ABD, Kuzey Kutbu'nda yeni düzen kurmayı planlıyor

Pentagon, emekli Tümgeneral Randy Kee'nin Kuzey Kutbu'ndaki güvenlik konularından sorumlu kıdemli danışman olarak görevlendirdiğini duyurdu. Kee, Kuzey Kutbu'nda kurallara dayanan yeni bir düzen kurmaya yönelik çalışmalar yürütecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 17:39:00 -
ABD, Kuzey Kutbu'nda yeni düzen kurmayı planlıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), emekli Tümgeneral Randy Kee'nin Kuzey Kutbu'ndaki güvenlik konularından sorumlu kıdemli danışman olarak görevlendirdiğini bildirdi.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre Kee, Kuzey Kutbu'nda kurallara dayanan yeni bir düzen kurmaya yönelik çalışmalar yürütecek.

Kee, ABD ve tüm Kuzey Kutbu ülkelerine fayda sağlayacak, istikrarlı bu yeni düzenin kurulması için partner ülkelerle işbirliği yapacak.

Kee'nin görevleri arasında ABD Savunma Bakanlığı'nın altıncı ve en yeni bölgesel merkezi olacak 'Ted Stevens Kuzey Kutbu Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin kurulması da yer alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay