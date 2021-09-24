ABD, Kuzey Kutbu'nda yeni düzen kurmayı planlıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), emekli Tümgeneral Randy Kee'nin Kuzey Kutbu'ndaki güvenlik konularından sorumlu kıdemli danışman olarak görevlendirdiğini bildirdi.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre Kee, Kuzey Kutbu'nda kurallara dayanan yeni bir düzen kurmaya yönelik çalışmalar yürütecek.

Kee, ABD ve tüm Kuzey Kutbu ülkelerine fayda sağlayacak, istikrarlı bu yeni düzenin kurulması için partner ülkelerle işbirliği yapacak.

Kee'nin görevleri arasında ABD Savunma Bakanlığı'nın altıncı ve en yeni bölgesel merkezi olacak 'Ted Stevens Kuzey Kutbu Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin kurulması da yer alacak.