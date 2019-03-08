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ABD-Kuzey Kore zirvesinde hayal kırıklığı sürpriz değil

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, ABD’nin, ikinci ABD-Kuzey Kore zirvesinden önce kendilerine görüşmelerde çok az ilerleme beklendiğini söylediğini açıkladı.

08 Mart 2019 Cuma 13:43
ABD-Kuzey Kore zirvesinde hayal kırıklığı sürpriz değil

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, ABD’nin, ikinci ABD-Kuzey Kore zirvesinden önce kendilerine görüşmelerde çok az ilerleme beklendiğini söylediğini açıkladı.


Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, bugün gerçekleştirilen alt meclis komisyonun ardından ikinci ABD-Kuzey Kore zirvesi hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vietnam’daki zirvenin herhangi bir anlaşmaya varılmadan sona ermesinin hayal kırıklığına neden olduğunu belirten Kono, Washington’un, zirve öncesi Japonya ile gerçekleştirilen temaslarda sürece dair kötümserliğini ifade ettiğini söyledi.


ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un arasında gerçekleşen iki günlük zirvede, Kuzey Kore’nin Nyongbyon nükleer tesisinin faaliyetlerine son vermesi karşılığında ekonomik yaptırımların kaldırılmasını istediğini, ancak ABD’nin diğer nükleer tesislerin de kaldırılması gerektiğini söyleyerek talebi reddettiğini hatırlatan Kono, Nyongbyon kompleksinin kapatılmasının eksiksiz, doğrulanabilir ve kesin bir nükleersizleşme için ilk adım olduğunu ifade etti. Kono, yaptırımların kaldırılmasını ve süreçte aşama kaydedilmesini istiyorsa, Kuzey Kore yönetiminin bu talebi gerçekleştirmesi gerektiğini vurguladı.


Kuzey Kore’nin kaçırdığı Japon vatandaşları sorununa da değinen Kono, onlarca yıllık bu sorunu çözmek için Japonya ile Kuzey Kore arasında temasını gerekli olduğunu, ancak bunun kolay bir iş olmadığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:43
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