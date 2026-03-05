ABD, Kuveyt Büyükelçiliği'ndeki faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, bölgedeki mevcut durum göz önüne alınarak büyükelçilikteki faaliyetlerin askıya alındığı bildirildi.

Kararın, hem güvenlik çabalarını desteklemek hem de saha operasyonlarının etkilenmemesini sağlamak amacıyla alındığına işaret edildi.

Bu kapsamda, elçilikteki rutin hizmetlerin ve operasyonların ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu kaydedildi.

Söz konusu kararın, güvenlik prosedürlerinin seyrini olumsuz etkileyebilecek durumları önlemek ve yetkili makamların görevlerini yerine getirme hazırlığını korumak amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Kuveyt'in kısa süre önce ilan ettiği dron yasağı ve bölgedeki askeri hareketliliğin ardından gelen bu hamle, diplomatik misyonlardaki teyakkuz halini de ortaya koydu.