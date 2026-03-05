  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Edirne’de "eş-dost-yandaş" pazarı! CHP’li Filiz Gencan’ın liyakat balonu çabuk söndü Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü İran’daki karışıklık sonrası gündeme geldi! Barzani yönetiminden gündemi sallayan iddiaya cevap Bakan Fidan'dan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'a kritik telefon Hedefi bu kez ne Filistin ne de İran... Katil İsrail'den saldırı ve sürgün tehdidi Aliyev’den çok sert İran açıklaması: Saldırı terör eylemidir, özür dilensin Körfez'de füze yağmuru! BAE semalarında İran İHA'ları havada uçuştu Şehit öğretmene en acı vefa: Fatma Nur hocanın adı okulunda ölümsüzleşti ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken... Türkiye'den operasyon Alman bakandan İran açıklaması! Son noktayı koydu
Dünya ABD, Kuveyt Büyükelçiliği'ndeki faaliyetlerini geçici olarak durdurdu
Dünya

ABD, Kuveyt Büyükelçiliği'ndeki faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD, Kuveyt Büyükelçiliği'ndeki faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

Orta Doğu’daki güvenlik durumunun kötüleşmesi üzerine ABD’den yeni bir adım geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt Büyükelçiliği'ndeki rutin diplomatik çalışmaları ve konsolosluk randevularını güvenlik gerekçesiyle askıya aldığını açıkladı.

ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, bölgedeki mevcut durum göz önüne alınarak büyükelçilikteki faaliyetlerin askıya alındığı bildirildi.

Kararın, hem güvenlik çabalarını desteklemek hem de saha operasyonlarının etkilenmemesini sağlamak amacıyla alındığına işaret edildi.

Bu kapsamda, elçilikteki rutin hizmetlerin ve operasyonların ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu kaydedildi.

Söz konusu kararın, güvenlik prosedürlerinin seyrini olumsuz etkileyebilecek durumları önlemek ve yetkili makamların görevlerini yerine getirme hazırlığını korumak amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Kuveyt'in kısa süre önce ilan ettiği dron yasağı ve bölgedeki askeri hareketliliğin ardından gelen bu hamle, diplomatik misyonlardaki teyakkuz halini de ortaya koydu.

 

 

Kuveyt Sağlık Bakanı: Ülkemizde vurulanların hepsi ABD askeri
Kuveyt Sağlık Bakanı: Ülkemizde vurulanların hepsi ABD askeri

Gündem

Kuveyt Sağlık Bakanı: Ülkemizde vurulanların hepsi ABD askeri

Körfez'de panik başladı! Kuveyt gıda ihracatını tamamen durdurdu
Körfez'de panik başladı! Kuveyt gıda ihracatını tamamen durdurdu

Gündem

Körfez'de panik başladı! Kuveyt gıda ihracatını tamamen durdurdu

Kuveyt açıklarındaki petrol tankerinde patlama
Kuveyt açıklarındaki petrol tankerinde patlama

Gündem

Kuveyt açıklarındaki petrol tankerinde patlama

Körfez'de gerilim tırmanıyor: İran ABD tankerini vurdu
Körfez'de gerilim tırmanıyor: İran ABD tankerini vurdu

Gündem

Körfez'de gerilim tırmanıyor: İran ABD tankerini vurdu

Vurulan tankerden Basra Körfezi'ne petrol sızıyor!
Vurulan tankerden Basra Körfezi'ne petrol sızıyor!

Dünya

Vurulan tankerden Basra Körfezi'ne petrol sızıyor!

Körfez'de füze yağmuru! BAE semalarında İran İHA'ları havada uçuştu
Körfez'de füze yağmuru! BAE semalarında İran İHA'ları havada uçuştu

Gündem

Körfez'de füze yağmuru! BAE semalarında İran İHA'ları havada uçuştu

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23