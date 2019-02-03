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ABD kuklası Guiado'dan yeni hamle: Koalisyon oluşturacağız

Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden ABD kuklası Juan Guiado, ülkeye getirecekleri yardımlar için ulusal ve uluslararası koalisyon oluşturacaklarını açıkladı.

03 Şubat 2019 Pazar 21:54
ABD kuklası Guiado'dan yeni hamle: Koalisyon oluşturacağız

Venezuela'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado, ülkeye getireceklerini açıkladığı yardım için ulusal ve uluslararası koalisyon oluşturacaklarını duyurdu.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ve başta ABD olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesince tanınan Guiado, sosyal medya hesabından insani yardım planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkeye sokulmasını istiyor

Guaido Brezilya, Kolombiya ve Karayip Denizi'ndeki bir adadan getirilecek yardımlar için ulusal ve uluslararası koalisyon oluşturacaklarını belirtti.

Guiado, ordunun söz konusu yardımların ülkeye sokulmasına izin vermesi için eylemler düzenleyeceklerini kaydetti.

Juan Guaido, paylaşımında ayrıca Venezuela'ya ait varlıkların ve banka hesaplarının dondurulması için Avrupa ülkeleriyle konuşacaklarını da bildirdi.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 22:13
  1. Guiado
  2. Venezuela

YORUM YAZ

  • HanxoHanxo9 dk önce
    bunlari yapan venezueladaki kripto yahudiler. bizim ülkedekilere dikkat edelim. onlara türk ve müslüman isimleri yasaklanmali. her yerde ariel ariel olsun ki profesyonel münafiklara karsi önlem olsun.
  • MuratMurat22 dk önce
    Yardım dediği şey silah. Gıda vs işin kılıfı. Maduro ile iç savaş yapabilmesi için silaha ihtiyacı var. Amerika yazıyor kukla juan oynuyor işte.

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