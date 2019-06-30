ABD kuklası darbeci Hafter 6 Türk'ü rehin aldı! Türkiye'den sert uyarı
Türkiye, ABD kuklası darbeci Hafter'e bağlı güçlerin 6 Türk'ü rehin almasına sert uyarıda bulunarak "Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir" açıklaması yaptı.30 Haziran 2019 Pazar 20:14
ABD kuklası darbeci Hafter'in 6 Türk'ü rehin almasının ardından Türkiye'den çok sert tepki geldi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
''Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçlerce altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir"
"Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir."
Ayrıntılar geliyor...
YORUM YAZ