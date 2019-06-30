ABD kuklası darbeci Hafter 6 Türk'ü rehin aldı! Türkiye'den sert uyarı Türkiye, ABD kuklası darbeci Hafter'e bağlı güçlerin 6 Türk'ü rehin almasına sert uyarıda bulunarak "Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir" açıklaması yaptı.

ABD kuklası darbeci Hafter'in 6 Türk'ü rehin almasının ardından Türkiye'den çok sert tepki geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçlerce altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir" "Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir." Ayrıntılar geliyor...

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