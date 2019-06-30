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ABD kuklası darbeci Hafter 6 Türk'ü rehin aldı! Türkiye'den sert uyarı

Türkiye, ABD kuklası darbeci Hafter'e bağlı güçlerin 6 Türk'ü rehin almasına sert uyarıda bulunarak "Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir" açıklaması yaptı.

30 Haziran 2019 Pazar 20:14
ABD kuklası darbeci Hafter 6 Türk'ü rehin aldı! Türkiye'den sert uyarı

ABD kuklası darbeci Hafter'in 6 Türk'ü rehin almasının ardından Türkiye'den çok sert tepki geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçlerce altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir"

"Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir."

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 20:14
  1. darbeci Hafter
  2. Libya
  3. Türkiye

YORUM YAZ

  • aslan aslan 44 dk önce
    abdoyunuköpekabd veyandaşları
  • AbdullahAbdullah46 dk önce
    Adamların buraya geldiği yok ki. Nasıl hedef olacaklar? İşsizlikten oraya giden bir sürü Türk var. Allah yardımcıları olsun.

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