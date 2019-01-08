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ABD kuklası BAE baskılara dayanamadı! İran'ı kızdıracak adım

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 47 yıldır hizmet veren İran hastanesi, ülke yönetimiyle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kapatıldı.

08 Ocak 2019 Salı 19:14
ABD kuklası BAE baskılara dayanamadı! İran'ı kızdıracak adım

Dubai'de 1972 yılından bu yana hizmet veren İran hastanesi BAE yönetimi ile olan anlaşmazlıkları sonrası kapanma kararı aldı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Muhammed İbrahim Rızai, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki İran Hastanesi'nin faaliyetlerine son verdiğini açıkladı.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan Rızai, "Suudi Arabistan ve ABD ekseninde rol oynayan BAE yönetimi, son yıllarda takındığı İran karşıtı tavırlarla çıkardıkları zorluklar neticesinde hastaneyi kapattı." dedi.

"Zorluklar nedeniyle kapanacaktı"

Hastanenin kapanmasının ABD'nin İran'a uyguladığı ekonomik yaptırımlarla ilgisi olmadığını söyleyen Rızai, "BAE yönetimi tarafından hastane çalışanlarına çıkartılan zorluklar nedeniyle hastane ya BAE'ye devredilecek ya da kapanacaktı." diye konuştu.

Rızai, hastanenin yeniden faaliyetlerine başlaması için görüşmelerin sürdüğünü ancak BAE yönetiminin hastanenin kapanması konusundaki kararlılığının sürdüğünü ifade etti.

Günde 2 bin 500'den fazla ayakta hasta kabul etme kapasitesi bulunan 250 yataklı İran Hastanesi, 1972'den bu yana hizmet veriyordu.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 19:14
  1. ABD
  2. İran
  3. BAE

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  • FotoğrafFotoğraf6 dk önce
    Birleşik Arap emirlikleri taktir ediyorum

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