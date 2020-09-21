ABD küçük uçak düştü: 4 ölü
ANKARA (AA) - ABD'nin Texas eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Texas'ın Austin kentinden Louisiana eyaletine gitmek üzere havalanan Piper PA-46 tipi tek motorlu uçakta arıza meydana geldi.
İkisi kadın 4 kişinin bulunduğu uçak, arıza nedeniyle acil iniş yapmaya çalıştığı sırada Texas'taki Hilltop Lakes Havalimanı yakınında düştü.
Kazada kurtulan olmadı.
ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.