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Aktüel ABD küçük uçak düştü: 4 ölü
Aktüel

ABD küçük uçak düştü: 4 ölü

Yeniakit Publisher
2020-09-21 12:00:52 -
ABD küçük uçak düştü: 4 ölü

ANKARA (AA) - ABD'nin Texas eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Texas'ın Austin kentinden Louisiana eyaletine gitmek üzere havalanan Piper PA-46 tipi tek motorlu uçakta arıza meydana geldi.

İkisi kadın 4 kişinin bulunduğu uçak, arıza nedeniyle acil iniş yapmaya çalıştığı sırada Texas'taki Hilltop Lakes Havalimanı yakınında düştü.

Kazada kurtulan olmadı.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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