  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

El açması su böreği nasıl yapılır?

2 metre sosyal mesafe güvenli mi?

Bayram tatilinde kısa çalışma ödeneği verilecek mi?

Bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak, bu günler yıllık izinden düşülür mü?

Bugün iftar ve sahur kaçta? 21 Mayıs il il imsakiye
için kalan
Aktüel

ABD, Kovid-19 aşısı için İngiliz ilaç firmasına 1,2 milyar dolar ödeyecek

Yeniakit Publisher
2020-05-21 23:17:36 -
ABD, Kovid-19 aşısı için İngiliz ilaç firmasına 1,2 milyar dolar ödeyecek

WASHINGTON (AA) - ABD yönetiminin ekim ayının başlarında hazır olabileceği belirtilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının temini için İngiltere merkezli ilaç firması AstraZeneca PLC'ye 1,2 milyar dolar ödeyeceği bildirildi.

ABD medyasındaki haberlere göre, Oxford Üniversitesinin Kovid-19 virüsüne karşı geliştirmeye çalıştığı aşının üretim ve dağıtımını yapacak AstraZeneca ilaç firması, ABD yönetimiyle anlaşma yaptı.

Anlaşma kapsamında, ABD'nin firmaya 1,2 milyar dolar ödeme yapacağı ve bunun karşılığında ilk etapta ABD'de 30 bin kişiye aşı testi yapılması, üretim kapasitesinin de en az 300 milyon doza çıkarılması kararlaştırıldığı belirtildi.

- Şu an insanlar üzerinde deneniyor

Aşının etkili olması durumunda ilk dozların sonbaharda hazır olacağı aktarılarak, Oxford Üniversitesinin elinden birden fazla aşı modelinin bulunduğu ve şu an insanlar üzerinde denendiği kaydedildi.

AstraZeneca'nın yanı sıra Oxford Üniversitesi ile iş yapan Pfizer ve Moderna ilaç firmalarının da aşının üretimi ve dağıtımında rol alacağı ifade edilirken, söz konusu firmaların salgın esnasında bulunan aşıların satışından kazanç sağlamayacakları ve aşıyı üretim maliyetine satacakları sözü verdiği bilgisi paylaşıldı.

ABD, uluslararası ilaç firmaları Moderna ve Johnson&Johnson ile toplamda 939 milyon dolarlık anlaşma yaparak üzerinde çalışılan Kovid-19 aşısını hazır olduğunda ilk tedarik eden ülke olmayı hedefliyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı