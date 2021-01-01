ABD konvoyuna peş peşe saldırılar! Trump acil olarak Beyaz Saray'a döndü
Amerika Birleşik Devletleri yeni yıla önemli bir gelişme ile girdi. ABD'nin Irak'taki iki ayrı askeri konvoyuna eş zamanlı saldırılar düzenlendi.
Irak'ta 2 farklı ABD askeri konvoyuna saldırı düzenlendi.
İran'ın Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleyamani'nin ölüm yıldönümünde intikam alacağı belirtiliyor.
Saldırının yıldönümünün hemen öncesinde gelmesi dikkat çekti.
ABD Başkanı Trump'ın, ülke içi ziyaretini kısa keserek Beyaz Saray'a döndüğü bildirildi.
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