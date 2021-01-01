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Dünya ABD konvoyuna peş peşe saldırılar! Trump acil olarak Beyaz Saray'a döndü
Dünya

ABD konvoyuna peş peşe saldırılar! Trump acil olarak Beyaz Saray'a döndü

Amerika Birleşik Devletleri yeni yıla önemli bir gelişme ile girdi. ABD'nin Irak'taki iki ayrı askeri konvoyuna eş zamanlı saldırılar düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 11:13:00 -
ABD konvoyuna peş peşe saldırılar! Trump acil olarak Beyaz Saray'a döndü

Irak'ta 2 farklı ABD askeri konvoyuna saldırı düzenlendi.

İran'ın Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleyamani'nin ölüm yıldönümünde intikam alacağı belirtiliyor.

Saldırının yıldönümünün hemen öncesinde gelmesi dikkat çekti.

ABD Başkanı Trump'ın, ülke içi ziyaretini kısa keserek Beyaz Saray'a döndüğü bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Yorumlar

Abdullah

Ahmaklar malzeme verdiler abd keferesine,veya abd kendi tezgahladı bölgeye tekrar çökmek için.
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