ABD konvoyuna bombalı saldırı
Irak’ın Zikar kenti bölgesinde ABD askerlerine malzeme taşıyan TIR konvoyuna saldırı düzenlendi.
Irak'ta ABD askerlerine malzeme taşıyan tırların bulunduğu konvoya yönelik saldırı gerçekleştirildi.
K24'ün haberine göre, ülkenin güneyindeki Zikar kenti yakınlarında bulunan el-Betha bölgesinde ABD askerileri için lojistik malzemeler taşıyan tırların bölgeden geçtiği sırada yola daha önce döşenen 2 bombanın patladığı belirtildi.
Irak uyruklu şoförlerin kullandığı tırlarda, can kaybı yaşanmadığı aktarılırken, saldırı sonucu araçlardan birinin hasar gördüğü ifade edildi.
Öte yandan, ABD askerlerine lojistik malzeme taşıyan başka bir konvoy da geçtiğimiz hafta benzer bir saldırıya maruz kalmıştı.
İran yanlısı Irak Hizbullah Tugayları, ABD askerlerinin ülkeden çıkmaması durumunda ABD misyonları ve üslerine saldırıların devam edeceği uyarısında bulunmuştu.