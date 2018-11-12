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ABD Kongresine 'Kaşıkçı' çağrısı: Örtbas operasyonu var

Washington Post Yayın Kurulu, ABD Kongresine, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini ele alması ve olayın arkasında Suudi Arabistan yönetiminin olması halinde gerekli adımları atması çağrısında bulundu. Washington Post'ta yayımlanan makalede, "Trump yönetiminin de çok iyi  bildiği gibi ortada Suudiler'in yürüttüğü bir soruşturma da yok, sadece kendini  beceriksiz bir şekilde soruşturma kılığına sokmuş bir örtbas operasyonu var." denildi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 21:55
ABD Kongresine 'Kaşıkçı' çağrısı: Örtbas operasyonu var

Washington Post Yayın Kurulu, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Şu ana kadar ABD Başkanı Donald Trump yönetimi Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas  etmesine destek verdi. Kongre de buna dahil olacak mı?" başlıklı bir yazı kaleme  aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin "Bu konuda  güçlü bir fikir oluşturuyorum." sözlerinin anımsatıldığı makalede, "Umarız durum  öyledir, çünkü şu ana kadar Trump yönetiminin bu cinayete tepkisi, cinayetin  muhtemel faili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın adına bir  miktar hasar kontrolü yapma çabasıydı." ifadesi kullanıldı.

"Ortada bir örtbas operasyonu var"

Trump yönetiminin Kaşıkçı'nın ölümü ve cinayetin failleri konusunda  herhangi bir açıklama yapmadığının anımsatıldığı makalede, yönetimin daha çok  "Suudi Arabistan'ın yaptığı soruşturmanın sonuçlarını bekliyormuş gibi"  davrandığına işaret edilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bu duruştaki asıl sorun şu; Trump yönetimi Kaşıkçı cinayetinin  Muhammed bin Selman'ın başının altından çıkmadığını varsayıyor ancak ortada  veliaht prensi işaret eden çokça kanıt var. Aslında Trump yönetiminin de çok iyi  bildiği gibi ortada Suudiler'in yürüttüğü bir soruşturma da yok, sadece kendini  beceriksiz bir şekilde soruşturma kılığına sokmuş bir örtbas operasyonu var."

"Kongre Kaşıkçı konusu ele almalı"

Makalede, Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan ile stratejik  ilişkisini ve silah satışını koruma niyetine vurgu yapılarak, "Suudi Arabistan  ile yakın ilişkiler, Kaşıkçı'ya ne olduğuna dair gerçeklerin görmezden  gelinmesini ya da bastırılmasını gerektirmemelidir. Tam tersine ABD gerçekten  kendi çıkarlarını düşünüyorsa bu gerçekler açığa çıkarılmalıdır." ifadesine yer  verildi.

Makalede ayrıca şu çağrılarda bulunuldu:

"Trump o bahsettiği 'güçlü fikrini' bu hafta oluşturursa, Kongre de  yeniden toplandığında bu konuyu ele almalı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı  (CIA) Direktörü Gina Haspel, istihbarat teşkilatlarının cinayet hakkında neler  bildiğine dair ifade vermek için Kongreye çağrılmalı. Ayrıca Suudi yönetiminin  suçlu bulunması durumunda en ağır cezaların verileceğine dair taahhüt veren her  iki partiden de siyasiler, elle tutulur sonuçlar hazırlamaya başlamalıdır."

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 21:55
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Washington Post Yayın Kurulu
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Suudi Arabistan
  5. Cemal Kaşıkçı cinayeti

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