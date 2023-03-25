  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Akaryakıt fiyatları uçuşa geçti! Piyasalar dalgalı seyrediyor: Güncel Benzin litre fiyatı, mazot, LPG fiyatı kaç TL?

Daha iktidar olmadan ipini çektiler! TİP'li Erkan Baş Babacan ve Davutoğlu'nu açık açık tehdit etti

Henüz 20 bin imza toplayamayan Doğu Perinçek'in hedefi alay konusu oldu!

Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! CHP'li kadının 'Atatürk' isyanı

Birgün'den buram buram 28 Şubat kokan manşet!

Saadet'ten fitne tohumu ekme çabası! Erbakan'ı böyle hedef aldılar

Amerikalılara hisse senetleri satıldı! Goldman Sachs: Hisse senetlerinden trilyonlarca dolar çıkış olacak

İhsan Şenocak'tan Fatih Erbakan mesajı!

Türkiye'den tepki: Külliyen reddediyoruz

Bakan Fahrettin Koca tarih verip duyurdu: 10 Mayıs'ta hizmete açılıyor!
Dünya ABD Kongresinde Uygur Türklerine yapılan baskı konuşuldu
Dünya

ABD Kongresinde Uygur Türklerine yapılan baskı konuşuldu

Yeniakit Publisher
2023-03-25 09:37:00 -
ABD Kongresinde Uygur Türklerine yapılan baskı konuşuldu

ABD Temsilciler Meclisinin Çin'deki insan hakları ihlallerinin işlendiği panelinde, Uygur Türklerine yönelik istismar iddiaları masaya yatırıldı.

Washington'daki Kongre binasında gerçekleştirilen panelde, Demokrat ve Cumhuriyetçi Kongre üyelerinden oluşan Komite, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman Uygur Türkleri ve diğer etnik azınlıklara karşı "soykırım" uyguladığına dair iddialara yer verdi.

Komite heyetine tercüman aracılığıyla yaşadığı şiddet ve baskıyı anlatan Uygur Türkü Gülbaha Haitiwaji, Çinli polislerin kadınlara uyguladığı tacizler ve dayattığı Çin kültürü hakkında bilgi verdi.

Özbek Türkü Kalbinur Sıddık isimli kadın da bir dönem öğretmen olarak çalıştırıldığı kamplarda, ailelerinden ayrı tutulan Uygur Türkü çocukların içinde bulunduğu psikolojik durum hakkında konuştu.

Çin'den kaçak yollarla ayrıldıklarını belirten kadınlar, Uygur bölgesinde kalan aileleri üzerinden, konuşmamaları yönünde tehdit edildiklerini ifade etti.

Uzmanlar da dinlendi

Komitenin davet ettiği Uygur Türkü Amerikalı avukat Nuri Turkel, ABD'deki Holokost Anı Müzesi görevlisi Naomi Kikoler ve Sincan'daki toplama kampları hakkında belge çalışması yapan Alman araştırmacı Adrian Zenz de Çin'deki ihlaller konusunda tanıklık etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Soykırım konusunda çalışmalar yapan Naomi Kikoler, söz konusu kampların, Uygur kökenli kadın ve erkeklerin baskı altında tutulduğu yerler olduğunu söyledi.

"Kongre, Uygur İnsan Hakları Politikası Yasası'nın tam olarak uygulanması için tüm gücünü kullanmalıdır." diyen avukat Türkel de ABD'nin, Uygur Türklerine uygulanan baskıya teknolojik yöntemlerle katkı sağlayan Çinli şirketlere yaptırım uygulamadığına değindi.

Çin kamplarıyla ilgili konuşan Adrian Zenz ise "Önemli ölçüde genişletilen bu tesislere yüz binlerce kişinin kaydırıldığını varsayabiliriz." dedi.

Çin, Sincan'daki işkence iddialarını şiddetle reddederken, terörizmi, ayrılıkçılığı ve dini radikalizmi dizginlemek için "mesleki eğitim merkezleri" kurduğunu iddia ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23