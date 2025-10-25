ABD, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu yaptırım listesine aldı

  • İSTANBUL
ABD, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun da aralarında olduğu 4 ismi yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu hedef alan sert bir yaptırım kararı açıkladı. Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden yapılan açıklamada, yaptırım listesine alınan isimler duyuruldu.

 

BAŞKAN VE AİLESİ LİSTEDE

Yaptırım listesine eklenen isimler: Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, eşi Veronica del Socorro Alcocer Garcia, oğlu Nicolas Petro ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti oldu.

Bu isimler "özel olarak belirlenmiş vatandaşlar listesine" eklendi.

 

GEREKÇE: UYUŞTURUCU TİCARETİ VE MÜSAMAHA

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yazılı açıklamasında, Petro'nun iktidara gelmesinden bu yana Kolombiya'daki kokain üretiminin on yılların en yüksek seviyesine ulaştığını savundu.

Bessent, Petro'nun uyuşturucu kartellerinin artmasına izin verdiğini ve bu faaliyetleri durdurmayı reddettiğini öne sürdü. Bakan, "Bugün Başkan Trump, ulusumuzu korumak ve ülkemize uyuşturucu kaçakçılığına müsamaha göstermeyeceğimizi açıkça belirtmek için güçlü adımlar atıyor," dedi.

 

TRUMP DAHA ÖNCE HEDEF ALMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Kolombiya Devlet Başkanı Petro'yu "O bir haydut ve kötü bir adam. Çok fazla uyuşturucu üretiyor," sözleriyle hedef almıştı. Trump, bu ülkeye yapılan tüm ödemeleri durdurduklarını ve Kolombiya ile ilişkilerini yeniden düzenlediklerini de belirtmişti.

 

