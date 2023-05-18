ABD, Kılıçdaroğlu’nun üstünü çizdi Yeni lider adayı İmamoğlu

14 Mayıs seçimleri dünya basınında geniş bir şekilde yer almaya devam ederken Rusya’dan şok bir iddia geldi.

Rus güvenlik kaynaklarına yakınlığı ile tanınan “SİLOVİKİ” isimli Telegram kanalı aşağıdaki analizi paylaştı. Paylaşılan analize göre Erdoğan'ın karşısına 2. turda Ekrem İmamoğlu'nun çıkarılacağı iddia edildi. İşte o analizden detaylar...

“Kılıçdaroğlu’nun seçimlerdeki başarısızlığı CHP’de iç bölünmeye neden oldu. Muhalefet partileri arasında görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Muhalefet liderleri, seçimdeki başarısızlığın nedeninin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyor.

Rus istihbarat birimlerinin verilerine göre, Kılıçdaroğlu’nun başarısızlığı ABD tarafından da yakından takip ediliyor. ABD yönetimi, 28 Mayısta yapılacak ikinci turdan sonra, CHP yönetiminde değişikliğe gidilmesini planlıyor. Washington yönetimi bu süreçte CHP’nin başına daha genç kadroları getirmek için düğmeye bastı. ABD’nin, CHP genel başkanlığı için öngördüğü aday ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

İmamoğlu, 2019 yılındaki seçimlerin yenilenme sürecinde de ABD tarafından desteklenmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı o dönemde İmamoğlu’na destek açıklaması yapmıştı.

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Rus istihbarat birimlerine göre, ABD, İmamoğlu’nun 2019 yılındaki başarısını yeniden tekrarlayabileceğini ve beş yıl sonra yapılacak seçimlerde başarılı olabileceğini düşünüyor.”