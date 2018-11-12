ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

Dünyada ABD'nin başı çektiği korumacılık politikalarına karşı Türk ihracatçısı alternatif pazarlara yöneliyor. Latin Amerika seçilen en büyük alternatiflerden. 10 ayda 1.1 milyon ton ihracat yaptıklarını belirten Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Türkaslan, "550 milyon dolar civarında bir ihracatımız var. Yakalanacak rakamla 12 aylık sürede 1.5 milyon tona kadar çıkabilir. 800 milyon dolar ila 1 milyar dolar arasında bir rakam olabilir" dedi.

Düzenleme ABD'lileri vurdu

Şu anda Türkiye'de inşaat çeliğinin 520 dolar olduğunu ABD'de ise bu rakamın 810 dolar olduğunu belirten Türkaslan, "Aslında korumacılık düzenlemesi Amerikan tüketicisini vurdu. Türkiye'de ABD'nin etkisiyle küçük bir daralma olur ancak Türkiye çelik üreticileri esnek bir yapıya sahip. Bizde bir pazardan diğer pazara dönmek iki günü alır. Türk çelik sektörü maliyet konusunda iyi hesap kitap yapar. Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun üretim yapısına sahip" şeklinde konuştu. Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tecdelioğlu ise toplamda 31 milyar doları aşan çelik ithalatı ile Latin Amerika'nın önemsenmesi gereken bir pazar olduğunu belirtti. Tecdelioğlu, "Latin Amerika ile ABD konusunda bazı gelişmeler olacak gibi. Umarız, görüşmeler sonucu olarak haksız olarak kaybettiklerimiz geri kazanırız. Irak'tan da normalleşme süreci sonrasında önemli oranda bir iş bekliyoruz. Suriye ise Türkiye için her alanda boy gösterebilecekleri ve hızlı bir ticaret hacmi oluşturulabileceği bir pazar olacak. THY'nin uçtuğu her noktada Türk çeliği de olmalıdır" dedi.

Batı Afrika'Da ciddi fırsatlar var

Afrika özelinde de giderek artan bir trend yakaladıklarına işaret eden Türkaslan, Fas'ın Türkiye'den gelen çelik ürünlerine koyduğu yüzde 11'lik anti-dampingin DTÖ tarafından haksız bulunmasının çok önemli bir karar olduğunu söyledi. Bu kararın Türk çelik sektörü üzerindeki haksız eleştirilere en iyi cevabı oluşturduğunu ifade eden Türkaslan, "Afrika'da yüzde 30'luk büyüme hedefliyoruz. Bu pazara odaklanabilmek için gelişmiş bir taşımacılık projesi oluşturmamız gerekiyor" dedi.



Türkaslan, "Latin Amerika'da yüzde 4 olan pazar payımızı yüzde 12'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Buraya gelen bütün firmalarımız bölgeyi fırsatlara açık bir yer olarak gördü" dedi. Türkiye'nin demir-çelik sektöründe katma değerli ürünlere odaklanması gerektiğinin altını çizen Türkaslan, "Sektörün Ar-Ge çalışmalarını yürütmek üzere Matil'i kurduk. Kendimizi karşılaştırmamız gereken ülkeler İsveç, Almanya ve Japonya olması gerekir" şeklinde konuştu.