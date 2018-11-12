0553 313 94 23
impression

ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

ABD'nin Türkiye'den gelen demir-çelik ürünlerine ek vergi getirmesi malların satışını Latin Amerika'ya yönlendirdi. Bölgeye 10 ayda 550 milyon dolarlık ihracat yapan sektör yüzde 50 büyüme ile çıtayı 1 milyar $ olarak belirledi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 08:28
ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

Dünyada ABD'nin başı çektiği korumacılık politikalarına karşı Türk ihracatçısı alternatif pazarlara yöneliyor. Latin Amerika seçilen en büyük alternatiflerden. 10 ayda 1.1 milyon ton ihracat yaptıklarını belirten Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Türkaslan, "550 milyon dolar civarında bir ihracatımız var. Yakalanacak rakamla 12 aylık sürede 1.5 milyon tona kadar çıkabilir. 800 milyon dolar ila 1 milyar dolar arasında bir rakam olabilir" dedi.

Düzenleme ABD'lileri vurdu

Şu anda Türkiye'de inşaat çeliğinin 520 dolar olduğunu ABD'de ise bu rakamın 810 dolar olduğunu belirten Türkaslan, "Aslında korumacılık düzenlemesi Amerikan tüketicisini vurdu. Türkiye'de ABD'nin etkisiyle küçük bir daralma olur ancak Türkiye çelik üreticileri esnek bir yapıya sahip. Bizde bir pazardan diğer pazara dönmek iki günü alır. Türk çelik sektörü maliyet konusunda iyi hesap kitap yapar. Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun üretim yapısına sahip" şeklinde konuştu. Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tecdelioğlu ise toplamda 31 milyar doları aşan çelik ithalatı ile Latin Amerika'nın önemsenmesi gereken bir pazar olduğunu belirtti. Tecdelioğlu, "Latin Amerika ile ABD konusunda bazı gelişmeler olacak gibi. Umarız, görüşmeler sonucu olarak haksız olarak kaybettiklerimiz geri kazanırız. Irak'tan da normalleşme süreci sonrasında önemli oranda bir iş bekliyoruz. Suriye ise Türkiye için her alanda boy gösterebilecekleri ve hızlı bir ticaret hacmi oluşturulabileceği bir pazar olacak. THY'nin uçtuğu her noktada Türk çeliği de olmalıdır" dedi.

Batı Afrika'Da ciddi fırsatlar var

Afrika özelinde de giderek artan bir trend yakaladıklarına işaret eden Türkaslan, Fas'ın Türkiye'den gelen çelik ürünlerine koyduğu yüzde 11'lik anti-dampingin DTÖ tarafından haksız bulunmasının çok önemli bir karar olduğunu söyledi. Bu kararın Türk çelik sektörü üzerindeki haksız eleştirilere en iyi cevabı oluşturduğunu ifade eden Türkaslan, "Afrika'da yüzde 30'luk büyüme hedefliyoruz. Bu pazara odaklanabilmek için gelişmiş bir taşımacılık projesi oluşturmamız gerekiyor" dedi.

Türkaslan, "Latin Amerika'da yüzde 4 olan pazar payımızı yüzde 12'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Buraya gelen bütün firmalarımız bölgeyi fırsatlara açık bir yer olarak gördü" dedi. Türkiye'nin demir-çelik sektöründe katma değerli ürünlere odaklanması gerektiğinin altını çizen Türkaslan, "Sektörün Ar-Ge çalışmalarını yürütmek üzere Matil'i kurduk. Kendimizi karşılaştırmamız gereken ülkeler İsveç, Almanya ve Japonya olması gerekir" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 08:28
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul namaz vakitleri kaçta?
    1. İstanbul namaz vakitleri kaçta?
    2. 21 kaçak göçmen yakalandı
    3. Güven Yalçın kimdir?
    4. Başkan Erdoğan'ın açıklamıştı! Terör..
    5. ﻿2018’in istihdam şampiyonu turizm
    6. Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625..
    7. CHP’li Edirne Belediye Başkanı'ndan..
    8. Merkel çok sert konuştu Amerika..
    9. California tarihindeki en büyük orman..
    10. Af ne zaman çıkacak?
    11. Yasin Aktay: Suudi savcı..
    12. Türk Telekom internette sınırları..
    13. Günün âyet ve hadisi
    14. “Kısa çalışma, firmaları dövize karşı..
    15. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
    16. Altın Örümcek’te halkın favorisi Teknosa
    17. PKK'ya ağır darbe! 5 terörist öldürüldü
    18. Amerika'dan terör örgütü PKK’ya uyuyan..
    19. Malatya’da akrabalar birbirine girdi:..
    20. Beşiktaş tribünlerinden Özyakup'a tepki
    CHP'li Hamzaçebi: Yaptırmayacağız
    CHP'li Hamzaçebi: Yaptırmayacağız
    MHP'den Cumhur İttifakı açıklaması!
    MHP'den Cumhur İttifakı açıklaması!
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik Türkiye açıklaması!
    Pervin Buldan: AK Parti ile görüşmemiz...
    Pervin Buldan: AK Parti ile görüşmemiz...

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Canlı yayında açıkladı! İşte CHP'nin İstanbul adayı
    Canlı yayında açıkladı! İşte CHP'nin İstanbul adayı
    AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi
    AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi