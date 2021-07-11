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ABD kavruluyor! Aşırı sıcaklar yangına sebep oldu

Formula 1'de 2021 sezonu takvimine dahil edilen Türkiye GP'nin bilet fiyatları açıklandı. En düşük bilet fiyatı 300 TL olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 15:22:00 -
ABD kavruluyor! Aşırı sıcaklar yangına sebep oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 1-3 Ekim'de koşulacak Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 12 Temmuz Pazartesi günü satışa çıkacak. Biletler, farklı kategorilerde ve geniş bir fiyat aralığında Biletix üzerinden satışa sunulacak.

Yarışın düzenleneceği Intercity İstanbul Park'ın sosyal medya hesabından bilet fiyatları açıklandı.

En yüksek bilet fiyatı 4.125 TL, en düşük bilet fiyatı ise 300 TL olarak belirlendi.

İşte Formula 1 Türkiye GP bilet fiyatlarının tarihlere ve tribünlere göre dağılımı:

 

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