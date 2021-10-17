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Dünya ABD katliamını para ile kapatacak
Dünya

ABD katliamını para ile kapatacak

Afganistan’dan çekilmeden 2 gün önce terörist diyerek 7’si çocuk 10 kişiyi katleden ABD, sonrasında sivil oldukları basın tarafından ortaya çıkarılan siviller için tazminat ödeyerek olayı örtmeye çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 20:01:00 -
ABD katliamını para ile kapatacak

ABD’nin Afganistan’ın başkenti Kabil’den çekilmeden biri kaç gün önce terörist diyerek katlettiği Afgan siviller için tazminat ödeme taahhüdünde bulundu.

Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, hayatını kaybeden Afganların ailelerinin ABD’ye yerleştirilmesine yardımcı olmak için Bakanlık bünyesinde çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Kirby, ailelere para ödenmesine ilişkin kararın; Savunma Politikaları Müsteşarı Colin Kahl ile saldırıda hayatını kaybeden Zemari Ahmadi’nin çalıştığı ABD yardım kuruluşu NEI’nin başkanı Steven Kwon arasında yapılan görüşmenin ardından geldiğini söyledi.

ABD, binlerce kişi öldürdü

ABD, çekilme sürecindeyken 29 Ağustos’ta, Kabil Havalimanı yakınlarında sözde teröriste hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda 7’si çocuk 10 sivil hayatını kaybetmişti. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, basının hakikati ortaya çıkarması sonrası özür dilemişti. ‘DEAŞ’lı terörist’ diyerek kendilerine çalışan Afgan işbirlikçiyi ve ailesini öldüren ABD’nin tazminatla gelen tepkileri savuşturmak isterken, öncesinde katlettiği onbinlerce sivil için tazminat ödeyip ödemeyeceği ise hâlâ muamma.

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