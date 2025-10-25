  • İSTANBUL
ABD, Karayipler'de tekneyi vurdu: 6 ölü
ABD, Karayipler'de tekneyi vurdu: 6 ölü

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Karayipler açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye düzenlenen saldırıda 6 kişinin tamamının öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, yazılı ve görüntülü paylaşımında, Karayipler'de uluslararası sularda düzenlenen operasyonun detaylarını paylaştı.

 

6 NARKOTERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Hegseth, saldırının ABD Başkanı Donald Trump'ın doğrudan talimatı üzerine gerçekleştirildiğini belirterek, tekneyi yabancı terör örgütü ilan edilen Tren de Aragua çetesinin işlettiğini ve uyuşturucu taşıdığını aktardı.

Bakan Hegseth, "Saldırı sırasında gemide 6 erkek narko-terörist bulunuyordu. Saldırı, uluslararası sularda yapıldı ve gece düzenlenen ilk saldırıydı.

Saldırıda 6 teröristin tamamı öldürüldü ve hiçbir ABD askeri zarar görmedi," ifadelerini kullandı. Hegseth, saldırı anının videosunu da yayınlayarak uyuşturucu kaçakçılığına karşı operasyonlara devam edileceği mesajını verdi.

 

YARGISIZ İNFAZ TARTIŞMALARI ALEVLENİYOR

ABD ordusunun son zamanlarda Karayipler ve Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla teknelere doğrudan saldırı düzenleyerek içindeki kişileri hedef alması, 'yargısız infaz' tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Daha önce, Savunma Bakanı Hegseth, 22 Ekim'de Pasifik Okyanusu'ndaki benzer bir saldırıda 3 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump ise bu saldırıların meşruiyetine ilişkin soruları yanıtlarken, "Evet, yasal yetkimiz var. Bunu yapma iznimiz var," diyerek operasyonları savunmuştu.

 

