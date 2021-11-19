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Dünya ABD, Kanada ve Meksika liderleri 5 yıl aranın ardından yeniden bir araya geldi
Dünya

ABD, Kanada ve Meksika liderleri 5 yıl aranın ardından yeniden bir araya geldi

ABD, Meksika ve Kanada liderleri 2016'dan bu yana ilk zirvelerinde, Kovid-19, göç, kalkınma ve güvenlik gibi alanlarda iş birliği yapılacağı mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 07:30:00 -
ABD, Kanada ve Meksika liderleri 5 yıl aranın ardından yeniden bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, üçlü bir zirve gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Amerika ülkeleri liderlerinin 5 yıl aradan sonra yaptığı ilk toplantıda ülkeler arasında iş birliği ve güçlü bağlara vurgu yapıldı.

Liderler, Kovid-19 ile mücadele, küresel sağlığın geliştirilmesi, rekabetçiliğin düzenlenmesi, eşit büyüme, göç ile bölgesel mücadele gibi konularda ortak somut adımlar atılması konusunda mutabık kaldı.

Küresel uyuşturucu kaçakçılığı konularında da adım atılması gerektiğinin vurgulandığı toplantıda, 3 ülke arasında tedarik zinciri konusunda koordinasyon mekanizması kurulması kararlaştırıldı.

Küresel iklim krizi ile ortak mücadele için kararların alındığı toplantıda, göçmenlik konularında da bazı düzenlemeler getirilmesi gerektiği belirtildi.

 

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