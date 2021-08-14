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Dünya ABD istihbaratı talimatı verdi: Hepsini yok edin
Dünya

ABD istihbaratı talimatı verdi: Hepsini yok edin

ABD istihbaratı, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 1 hafta içinde kuşatabileceğini bildirdi. Öte yandan ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'ndeki personele "hassas tüm materyallerin yok edilmesi" talimatını verdiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 12:38:00 -
ABD istihbaratı talimatı verdi: Hepsini yok edin

 

ABD istihbaratının, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 3 gün ile 1 hafta arasında kuşatabileceği yönünde değerlendirme yaptığı bildirildi.

Taliban'ın 3 gün ila 1 haftada Kabil'i kuşatma altına alabileceği senaryosu Washington'da değerlendiriliyor. Daha önce Taliban'ın Kabil'i izole edebileceği süre için daha uzun bir periyot öngören ABD'li istihbarat kurumları, Taliban'ın hızlı ilerleyişi karşısında bu süreyi 1 haftaya kadar indirmiş oldu.

Taliban'ın ilerleyişi karşısında herhangi bir adım atmayan Joe Biden yönetimi ise önceliğini Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliye edilmesine vermiş durumda.

Öte yandan aynı habere göre ABD'nin Kabil Büyükelçiliğindeki personele "hassas tüm materyallerin yok edilmesi" talimatı verildiği kaydedildi.

Elçilik personeline gönderilen ve CNN tarafından görülen notaya göre, ABD'li yetkililer, söz konusu materyallerin propaganda amacıyla kullanılmasının önüne geçmek için bu yönde bir adım atma kararı aldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, dünkü basın brifinginde, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesine ilişkin 3 bin ABD askerinin katıldığı operasyonun başladığını ve ülkedeki birliklerine herhangi bir saldırı olması halinde karşılık vereceklerini belirtmişti.

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Yorumlar

Selman

Yok yok, yok etmeyin! Değerli dost ve müttefikiniz Türkiye'ye söyleyin onlar korur! "İslam aleminin lideri NATO üyesi Türkiye" karşısında Taliban kim ki birşey yapabilsin değil mi?!! Euzu billa.... La havle vela kuvvete illa billa aliyhil azim. HasbünAllah ve niğmel vekil....
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Selman

ALLAH svt Kuran-ı Kerim'de Mücahitlere ve müminlere bir vaadde bulundu. Küfrün başı olan Yahudi'nin has uşağı azgın ABD keferesi ve beraberindeki cümle kâfir ile münafık da, terörist diye hitap ettikleri mücahitlere ve müminlere yönelik bir vaadde bulundu. Hangi vaadin gerçekleşeğini yakında göreceğiz biiznillah!!! La havle vela kuvvete illa billa aliyhil azim. HasbünAllah ve niğmel....
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