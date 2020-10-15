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Aktüel ABD istihbaratı BAE'nin bağışlamak istediği Çin yapımı Kovid-19 tanı kitlerinin reddedilmesini sağladı
Aktüel

ABD istihbaratı BAE'nin bağışlamak istediği Çin yapımı Kovid-19 tanı kitlerinin reddedilmesini sağladı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 19:16:23 -
ABD istihbaratı BAE'nin bağışlamak istediği Çin yapımı Kovid-19 tanı kitlerinin reddedilmesini sağladı

NEW YORK (AA) - Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) üst düzey istihbarat yetkililerinin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından bağışlanmak istenen Çin yapımı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanı kitlerinin alınmasını yaptığı uyarılarla engellediği bildirildi.

Associated Press (AP) ajansının verdiği haberde, nisan ayında BAE'nin 20 milyon dolar değerindeki, Çin şirketi BGI Grubuna ait yaklaşık 250 bin adet Kovid-19 tanı kitini ABD'nin Nevada eyaletine bağışlama girişiminde bulunduğu belirtildi.

Konuya ilişkin ele geçirdiği bir belgeyi kaynak gösteren AP, söz konusu tanı testlerinin alımının ve kullanımının ABD İç Güvenlik ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin özel uyarılarıyla reddedildiğini kaydetti.

Amerikalı güvenlik yetkililerinin yaptıkları uyarılarda, testlerin doğruluk sorununun yanı sıra Amerikalı hastaların mahremiyetini ve Çin yönetiminin veri devşirme endişelerini de gerekçe olarak gösterdiği bildirildi.

ABD istihbarat teşkilatlarının, kamuya açık herhangi bir kanıt sunmamalarına rağmen Çin gibi yabancı güçlerin, Kovid-19 testi yaptıran Amerikalıların tıbbi geçmişini, hastalıklarını ve genetik özelliklerini keşfetmek için örneklerden yararlanabileceği konusunda uyarılarda bulunduğunun altı çizildi.

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