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ABD İsrail'i reddetti!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da Hizbullah'a yönelik başlatılan Kuzey Kalkanı operasyonu nedeniyle ABD'den Lübnan'a yaptırım uygulamasını istedi. Netanyahu'nun bu talebi Trump tarafından reddedildi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:42
ABD İsrail'i reddetti!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkesinin Lübnan sınırında tespit edilen ve Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen tüneller nedeniyle ABD'den Lübnan'a yaptırım uygulamasını istediği, Washington yönetiminin ise bu talebi geri çevirdiği belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu, geçen hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldiği ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya Lübnan sınırında tespit edilen ve Hizbullah'a ait olduğu ileri sürülen tünellerle ilgili bilgi verdi.

Görüşmede Netanyahu'nun söz konusu tüneller nedeniyle ABD'den Lübnan'a ve ordusuna yaptırım uygulaması talebini Pompeo'ya ilettiği, talebi değerlendiren Washington yönetiminin ise bunu reddettiği ifade edildi.

Haberde ayrıca ABD'nin, Lübnan yönetimi ile Hizbullah'ın aynı kefeye konmaması gerektiğini belirttiği ve Hizbullah'a karşı sert yaptırımlar uygulamayı kabul ettiği kaydedildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Dışışileri Bakanı Pompeo, İsrail ordusunun Lübnan sınırında başlattığı "Kuzey Kalkanı" operasyonundan bir gün önce 3 Aralık'ta Brüksel'de görüşmüştü.

Kuzey Kalkanı operasyonu

İsrail ordusu, 4 Aralık'ta Lübnan sınırında Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen tünelleri ortaya çıkararak imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adıyla operasyon başlatmıştı.

Şu ana kadar sınır ötesi 3 tünelin ortaya çıkarıldığını dile getiren İsrail ordusu, Kuzey Kalkanı operasyonun Lübnan sınırındaki Hizbullah'a ait olduğu ileri sürülen tüm tünelleri bulup imha edinceye kadar devam edeceğini açıklamıştı.

Hizbullah ise İsrail ordusunun operasyonu ve tünel iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 14:44
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  2. İsrail
  3. Lübnan
  4. Hizbullah

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