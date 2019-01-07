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ABD, İsrail'e güvence verdi... 'Savunmanız sağlanacak'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Suriye’den çekilme ile ilgili olarak İsrail’e güvence verdi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 06:36
ABD, İsrail'e güvence verdi... 'Savunmanız sağlanacak'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs’teki Başbakanlık Ofisi’nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Bolton, burada yaptığı konuşmada, Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilmesinin, Washington’ın müttefiklerinin savunması sağlanarak yapılacağını bildirdi.
Bolton ayrıca, bir kez daha ABD Başkanı Trump ile Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilme konusunu görüşeceklerini belirtti.

İsrail Başbakanı Netanyahu da ABD’nin BM’de İsrail’e sınırsız destek verdiğini söyleyerek, “Siz ayrıca İsrail’in kendini savunma hakkına destek veriyorsunuz, biz de bu hakkımızı sürekli pratize ediyoruz.” dedi.

Netanyahu, ABD’nin, İsrail’in en büyük müttefiki olduğunu belirterek, “Bizim için önemli olan, en büyük dostumuz ve en büyük müttefikimiz ABD’nin desteğini aldığımızı bilmemizdir.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu ayrıca, işgal altındaki Golan Tepeleri’nin de ülke güvenliği için önemine işaret ederek, Golan Tepeleri'nden bir kez daha çekilmeyeceklerini kaydetti.

ABD'nin Suriye'den çekilmesi konusunda koordinasyon görüşmeleri yapmak üzere dün akşam İsrail'e gelen Bolton, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK’yı kastederek, Amerika’nın Suriye’den çekilmesinin Türkiye’nin "Kürt savaşçıların" güvenliğini garanti etmesi ve DEAŞ'ın yenilmesi koşuluna bağlı olduğunu söylemişti.

Tel Aviv rejimi, İran ve Hizbullah’ın Suriye’deki varlığının kendisi için tehdit oluşturduğunu belirterek, iç savaşın başladığı 2011’den bu yana zaman zaman Suriye’ye hava saldırıları düzenliyor.

 

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 06:36
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