  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Cemal Enginyurt'a ömrü boyunca unutamayacağı kapak!

Gerçek vaka ve ölüm sayısı yüksek! DSÖ, 'maymun çiçeği'nden yüzlerce kişinin öldüğü resmen raporlandı!

Bunu bilmeden sakın ev veya araba almayın!

Deprem bölgesine dair ses getiren deprem uzmanından Malatya fayı uyarısı! Ancak oraya ufak stres olur

Rolex, parakendeci devini satın aldı! Efsane Holding'ten rekor yatırım, resmen dolar yağdırdılar! ilişkin açıklama

HÜDA PAR'lı Faruk Dinç'ten laiklik vurgulu 'karma eğitim' açıklaması!

Akşener'in konuştuğu programın ardından geriye çöp kaldı! Sosyal medyada tepki yağdı

Muşlu şehit Erkan Selçuk defnedildi!

Dışişleri'nden cami saldırısına kınama

Sıcak hava geri geliyor! Türkiye'ye tarih verdiler 'Sıcak günler tekrar gelecek' diyerek duyurdular! Kötü haber
Dünya ABD, İsrail'e fena bağımlı! 3 Demir Kubbe daha satın alacak
Dünya

ABD, İsrail'e fena bağımlı! 3 Demir Kubbe daha satın alacak

Yeniakit Publisher
2023-08-27 10:31:00 -
ABD, İsrail'e fena bağımlı! 3 Demir Kubbe daha satın alacak

ABD hükümeti, İsrail'den 3 adet ''Demir Kubbe'' hava savunma sistemi satın alınacağını açıkladı.

ABD'nin İsrail yapımı 3 "Demir Kubbe" hava savunma sistemi bataryası almayı planladığı bildirildi.

ABD hükümetinin İhale Yönetim Sistemi'nin (SAM) internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Deniz Piyadelerinin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi bataryası edinimine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, Deniz Piyadelerinin İsrail yapımı 3 "Demir Kubbe" hava savunma sistemi bataryası tedarik etmeyi planladığı kaydedildi.

ABD Donanmasının bu kapsamda, 44 roket fırlatıcıyla havan toplarını imha etmek için geliştirilmiş yaklaşık 1840 Tamir füzesi edineceği belirtildi.

Söz konusu satın almanın maliyetine dair bilgi paylaşılmazken kamuya açık rakamlara göre yalnızca Tamir füzeleri 200 milyon doları bulabilecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Deniz Piyadeleri, Temmuz ve Ekim 2022'de "Demir Kubbe" hava savunma sistemlerini test etmişti.

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Şubat 2019'da İsrail'den sınırlı sayıda "Demir Kubbe" hava savunma sistemi satın alınacağını açıklamıştı.

İsrailli Rafael şirketi tarafından üretilen ve 2011'den bu yana İsrail ordusunun envanterinde bulunan "Demir Kubbe" sistemi kısa menzilli füzelere karşı kullanılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23