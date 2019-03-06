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ABD-İran krizi büyüdü! Apple'dan yaptırım kararı

ABD ile İran arasındaki ticaret kriz büyüyor. ABD'li dev şirket Apple, İranlı uygulama geliştiricilere ait IOS uygulamalarını App Store'dan kaldırmasını talep etti.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:58
ABD-İran krizi büyüdü! Apple'dan yaptırım kararı

ABD'li bilgisayar ve elektronik şirketi Apple'ın, İranlı uygulama geliştiricilere ait IOS uygulamalarını App Store'dan kaldırmasına İran'da kullanıcılardan ve hükümetten tepki geldi.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, kullanıcılar İran’da geliştirilen mobil uygulamaların Apple'a ait işletim sistemi IOS sürümlerine bir haftadır erişemiyor.

ABD'li şirket tarafından engellenen uygulamalar arasında İranlı kullanıcıların sıklıkla kullandığı bankalar, çevrimiçi ödeme firmaları, turizm ve gıda dağıtım hizmetlerinin de bulunması kullanıcıların tepkisine yol açtı.

Apple'a "dijital ırkçılık" suçlaması

Söz konusu hizmetleri sunan şirketler, uygulanan kısıtlamalar hakkında kullanıcılarını kısa mesajla bilgilendirirken İranlı kullanıcılar sosyal medya üzerinden Apple'a tepki gösterdi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Apple'ı "dijital ırkçılıkla" suçladı.

Konuya ilişkin Apple tarafından henüz açıklama yapılmadı ancak şirket 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "telefonların ekranlarını kaydeden ve zararlı kodlar içererek kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği tespit edilen uygulamaların App Store'dan çıkarılacağı" uyarısında bulunmuştu. İran menşeli uygulamalara getirilen kısıtlamaların bu uyarıyla ilgili olup olmadığı bilinmiyor.

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi de bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında İran menşeli uygulamaların App Store'dan çıkarılmasına tepki gösterdi.

İranlı kullanıcıların kısıtlamalar nedeniyle Apple ürünlerinden uzaklaştığını belirten Cehromi, "Daha önce Apple ürünlerini severek kullanan birçok kişi son zamanlarda İranlı şirketlere getirilen kısıtlamalar nedeniyle telefonlarını kullanmayı bıraktı." dedi.

Cehromi, bakanlığın kısa süre sonra konuyla ilgili bir rapor yayımlayacağını sözlerine ekledi.

Apple ABD yaptırımlarına rağmen İran pazarının yüzde 11'ine sahip

Dünyanın öncü akıllı telefon ve elektronik üreticilerinden biri olan Apple, Washington yönetiminin Tahran'a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İran'a resmi olarak cihaz satışı gerçekleştiremiyor ancak halk yurt dışından getirilen Apple ürünlerini kullanıyor.

Cehromi, geçen yıl mart ayında yaptığı bir konuşmada, İran'da akıllı telefon pazarının yüzde 11'inin Apple şirketinin elinde olduğunu açıklamıştı.

Apple, Ağustos 2017'de de İranlı uygulama geliştiricilere ait IOS uygulamalarını App Store'dan kaldırmıştı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:58
  1. ABD
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