  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sözde insan hakları havarisi ABD’den zalimce plan: Göçmenlere elektrik şoku verecekler Terörsüz Türkiye sürecinde yeni gelişme! Kanun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu Baykal: Amerikan dedektif filmlerini siyasete taşıdılar: “İyi polis-kötü polis” senaryosu devrede CHP’nin ‘Eski’si de ‘Yeni’si de darmadağın! Kritik oylama partileri ikiye böldü AK Parti’ye geçeceği konuşuluyordu! Savcı Sayan’dan Tugay için şok iddia! Özel'i takan yok: İmamoğlu Yeni Parti'yi de böldü! Araç sahiplerine gece yarısı müjdesi! Benzin ve motorine çifte zam iptal edildi Irak'ta Saddam Hüseyin devrinden sonra bir ilk: Silahlı çetelerin kökü kazınacak Mekke Anlaşması'nda Mısır neden yok? Perde arkası belli oldu! Trump 'Türkiye' iddialarını doğruladı: Bunu yapmamı istediler, ben de yaptım
Gündem ABD-İran hattında yeni gelişme: Anlaştılar
Gündem

ABD-İran hattında yeni gelişme: Anlaştılar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ABD-İran hattında yeni gelişme: Anlaştılar

ABD ve İran, İslamabad mutabakatı kapsamındaki 60 günlük sürenin önümüzdeki hafta dolmasıyla birlikte ateşkesi uzatma konusunda anlaştı.

ABD ile İran, Pakistan'ın arabuluculuğunda sağlanan ve 17 Ağustos'ta sona erecek 60 günlük ateşkesi uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Pakistan hükümet kaynakları, iki tarafın da arabuluculara ateşkes süresinin uzatılmasına onay verdiğini Anadolu Ajansı'na açıkladı.

Arabuluculuk sürecine yakın bir kaynak, "Her iki taraf da süreyi uzatmak için arabuluculara onaylarını iletti" ifadelerini kullandı. Ancak tarafların ateşkesin ne kadar süreyle uzatılacağı konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

ANLAŞMA 17 AĞUSTOS'TA SONA ERİYOR

ABD ve İran, Nisan ayında Pakistan'ın arabuluculuğunda ateşkes konusunda anlaşmış, ardından 17 Haziran'da İslamabad Mutabakatı'nı imzalayarak kalıcı bir anlaşmaya yönelik müzakereleri başlatmıştı.

Ancak görüşmeler, güvenlik garantileri ve küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sekteye uğradı.

TARAFLAR TEMMUZDA YENİDEN ÇATIŞMIŞLARDI

Taraflar 8-24 Temmuz tarihleri arasında yeniden karşılıklı askeri saldırılara girişti.

ABD, İran topraklarındaki hedeflere saldırılar düzenlerken İran da Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı Arap ülkelerindeki ABD askeri tesislerini ve ekipmanlarını hedef aldı.

Tarafların ateşkesi uzatma konusunda prensipte uzlaşması, 17 Ağustos yaklaşırken yeni bir çatışma dalgasının önüne geçilmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak uzatmanın süresi ve özellikle güvenlik garantileri ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği belirsizliğini koruyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23