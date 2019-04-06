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Seçim 2019 Sayfası

“ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak ilan edecek”

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Donald Trump hükümetinin İran'daki Devrim Muhafızları Ordusu'nu 'yabancı terör örgütü' olarak tanımlayacağını bildirdi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 07:27
“ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak ilan edecek”

WSJ'nin haberine göre ABD yönetimi, 8 Nisan Pazartesi günü İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kara, hava, deniz ve füze kuvvetleri bulunan büyük bir ordu olan İran Devrim Muhafızları'nı 'yabancı terör örgütleri' listesine dahil edecek.

İddia Reuters tarafından konuyla ilgili üç farklı kaynaktan doğrulandı.

Beyaz Saray'ın böyle bir adım atması halinde, ilk kez bir ülkenin ordusu 'terör örgütü' olarak nitelendirilmiş olacak.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 07:27
  1. ABD
  2. İRAN

YORUM YAZ

  • AbidAbid51 dk önce
    İran'da misilleme yapsın pentagon ve yetkililerini ve aipac'i terörist lisresine alsın. Cia ve mossad'ı da listeye dahil ederse isabet eder.

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