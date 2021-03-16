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Dünya ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan dikkat çeken 'Suriye' açıklaması
Dünya

ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan dikkat çeken 'Suriye' açıklaması

Suriye iç savaşının 10'uncu yılı dolayısıyla ortak açıklama yapan ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları, bu yıl yapılacağı ilan edilen Suriye cumhurbaşkanlığı seçiminin ne serbest ne adil ne de uluslararası toplumun beklentilerini karşılayabilecek bir seçim olacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 06:59:00 - 2021-03-16 07:24:31
ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan dikkat çeken 'Suriye' açıklaması

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları tarafından Suriye iç savaşının 10'uncu yılı dolayısıyla yapılan ortak açıklamada, Suriye'de halkın 10 yıl önce meşru talepler için sokağa çıktığını ancak Esed rejiminin bu taleplere şiddetle, akıllara durgunluk veren bir şiddetle karşılık verdiği ifade edildi.

Suriye'deki 10 yıllık savaşta çekilen acıların sorumlusunun Esed rejimi ve onu destekleyenler olduğu belirtildi.

Suriye'de yaşanan katliamları, insan hakları suiistimallerini, uluslararası hukuk ihlallerini belgeleyenlere teşekkür edilen açıklamada, Suriye'de halkın yarısından fazlasına tekabül eden yaklaşık 13 milyon insanın insani yardıma muhtaç hale geldiği vurgulandı.

Açıklamada, "Suriye'nin komşuları Türkiye, Ürdün, Lübnan, Irak ve Mısır tarafından cömertçe misafir edilen veya içerden mülteci durumuna düşmüş milyonlarca Suriyeli şiddet, keyfi tutuklama ve işkence korkusuyla evlerine dönemiyor." ifadesi kullanıldı.

Esed rejimi ve destekçilerinin bir an önce siyasi çözüm müzakerelerine dönmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yıl yapılacağı teklif edilen Suriye cumhurbaşkanlığı seçimi ne serbest ne adil ne de Suriye rejiminin uluslararası anlamda normalleşmesi için herhangi bir adıma yol açacak. Herhangi bir siyasi sürecin tüm sesleri duyurabilmesi, diaspora ve mültecilerin de dahil olduğu tüm Suriyelilerin katılımını gerektirir."

Söz konusu 4 ülkenin Suriyelileri yalnız bırakmayacağı vurgulanan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında barışçıl bir çözüm taraftarı olunduğu, Esed rejiminin cezasız kalmasının kabul edilemez olduğu ve ülkede yaşanan insanlık suçlarının hesabının sorulması konusunda baskı yapılmaya devam edileceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma ve Uluslararası Tarafsız ve Bağımsız Mekanizmanın önemli rolünü desteklemeye devam edeceğiz. Ulusal mahkemelerde Suriye'de işlenen suçlara ilişkin kendi yetki bölgelerinde soruşturma ve yargılamadan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Suriye'nin Kimyasal Silah Antlaşmasına uymamasını kabul etmeyeceğiz ve bu konuda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün çalışmalarına tam destek vereceğiz."

Ülke çapında ateşkes çağrısında bulunulan açıklamada, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in insani yardım dahil Suriye'deki tüm çabalarına destek verileceği kaydedildi.

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