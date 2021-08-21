"ABD imparatorluğunun çöküşü"

Londra merkezli Economist dergisi, Kabil'de yaşananları kapağına taşıdı. Dergi, "Biden'ın çöküşü" başlığını kullanarak "suçun çoğunun doğrudan Başkan Joe Biden'a ait olduğunu" yazdı. Haberde, "2 trilyon dolar ve 2 bin askerini kurban veren ABD, Afganları öyle korkunç bir çıkmaza soktu ki, hızla giden uçağın tekerleklerine tutunmaktan başka seçenekleri yoktu" ifadelerini kullandı.

Daily Telegraph gazetesinde yayınlanan bir makalede, ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesi ve hemen ardından ortaya çıkan 'yürek burkan insani felaketin', Amerikan imparatorluğunun çöküşünün bir başka ispatı olduğu belirtildi. Makalede, Afganistan'da yaşananların Beyaz Saray'ın dünyadaki durumu anlamadığını ve diğer ülkeler bir yana, kendi ülkesini bile yönetemediğini gösterdiğine vurgu yapıldı.

Derginin ana sayfasında 'Biden'ın Çöküşü' başlığı kullanıldı. ABD kargo uçağının tarihe geçen görüntüleri peş peşe sıralandı.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.